Le match de Ligue des Nations entre la Suisse et le Danemark continue de susciter des discussions plusieurs jours après. Après les critiques d'injustice formulées par les acteurs suisses, les Danois se défendent.

1/8 Kasper Schmeichel (derrière) lors de la poignée de main avec le gardien de l'équipe nationale Gregor Kobel avant le match.

Pascal Ruckstuhl et Toto Marti

«Ils ont joué selon les règles. Mais quand quelqu'un est à terre, on sort normalement la balle. C'est un gentleman agreement». Ce sont les mots du gardien de la Nati Gregor Kobel au sujet du premier but danois jeudi. Pour rappel, Patrick Dorgu a ouvert le score alors que Breel Embolo se trouvait encore au sol.

Les Danois n'ont pas sorti le ballon, alors que Breel Embolo, visiblement touché, était allongé sur la pelouse et se plaignait de douleurs à la main. Les émotions ont alors explosé et les événements se sont enchaînés. Et les Suisses ont crié au manque de fair-play de la part des Danois.

«C'est le rôle de l'arbitre»

Les Scandinaves se sont défendus auprès de leurs médias nationaux. Le gardien Kasper Schmeichel et Christian Eriksen se sont exprimés sur «BT». «Ce n'est pas à nous de sortir le ballon du terrain et d'interrompre le match parce que quelqu'un est à terre. C'est le rôle de l'arbitre», explique Kasper Schmeichel. «La Suisse l'a d'ailleurs souvent fait pendant le match. On peut aussi se demander si c'était juste ou pas».

Le gardien, qui a tenté de calmer tout le monde sur le terrain après le but danois, a cependant assuré qu'il pouvait comprendre en partie les critiques des Suisses à leur égard et à l'égard de l'arbitre.

Un gros tacle pour Breel Embolo

Tout comme son coéquipier Christian Eriksen, qui admet que le Danemark a fait preuve d'une certaine rudesse pendant tout le match et a joué à la limite de ce qui est autorisé: «Mais l'entraîneur l'a déjà dit peu après le match: nous n'avons pas dépassé la limite. Nous ne l'avons pas fait non plus dans ce match».

Si les choses ont tout de même dégénéré en fin de match, c'est aussi à cause du football d'aujourd'hui, dit encore l'expérimenté Kaspet Schmeichel. Le football d'aujourd'hui? Que veut dire le gardien de but? Il s'agit d'un tacle adressé à Breel Embolo, coupable d'être resté à terre. Kasper Schmeichel, âgé de 37 ans, l'a assuré: «Heureusement, j'ai aussi joué à une époque où les joueurs n'étaient pas aussi souvent à terre..»

