Scandale en Libye!

Alors que le Nigéria doit y jouer un match important mardi soir, comptant pour les qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, les Super Eagles dénoncent un accueil «inhumain». Voilà en effet plus de seize heures, depuis dimanche soir, que ses joueurs et son staff sont coincés à l'aéroport, sans nourriture, sans eau et sans possibilité de dormir!

«Nous nous trouvons dans un aéroport abandonné en Libye après que notre avion ait été détourné pendant la descente. Le gouvernement libyen a annulé notre atterrissage autorisé à Benghazi sans aucune raison. Ils ont verrouillé les portes de l’aéroport et nous ont laissés sans connexion wifi, sans nourriture, sans boisson. Tout cela pour nous déstabiliser», a dénoncé le capitaine William Troost-Ekong.

Le capitaine dit même que son équipe ne jouera pas mardi. «J’ai déjà vécu ce genre de choses en jouant à l’extérieur en Afrique, mais c’est un comportement honteux. En tant que capitaine et avec l’équipe, nous avons décidé que nous ne jouerions pas ce match. La CAF devrait examiner ce qui se passe ici», s'est-il agacé.

Le Nigéria s'est imposé 1-0 chez lui au match aller et les Libyens s'étaient plaint de l'accueil réservé à cette occasion. Les rumeurs d'une vengeance avaient enflé et celle-ci semble être désormais une réalité. L'affaire pourrait bien prendre un tour plus politique et diplomatique très vite.