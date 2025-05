Le Sporting sacré champion du Portugal devant Benfica

Les supporters du Sporting fêtent le titre! Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Déjà sacré la saison dernière, le Sporting n'avait pas remporté deux titres d'affilée depuis 1954. Les deux clubs centenaires de la capitale portugaise se retrouveront le dimanche 25 mai en finale de la Coupe du Portugal. À égalité de points avant cette 34e journée, ils n'avaient pu se départager le week-end dernier lors d'un derby survolté, choc au sommet qui s'est terminé par un résultat nul (1-1) au stade du Benfica. Le Sporting avait alors l'avantage dans les confrontations directes car il l'avait emporté (1-0) à l'aller.

Avec 82 points en 34 rencontres, la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat, le Sporting obtient la seule place qualificative pour la Ligue des champions, tandis que le Benfica (2e, 80 pts) devra jouer les barrages.

Au plan individuel, cette saison restera marquée par la superbe performance de l'avant-centre suédois du Sporting, Viktor Gyokeres, auteur de 39 buts en championnat et un total de 50 réalisations toutes compétitions confondues.

Des changements de coach dans les trois grands clubs

Les deux équipes de la capitale portugaise étaient au coude à coude depuis plusieurs semaines, au bout d'une saison où elles ont chacune changé d'entraîneur en cours de route.

Le Benfica s'est séparé fin août de son entraîneur allemand Roger Schmidt, remplacé par le Portugais Bruno Lage avant que le Sporting ne traverse lui aussi une zone de turbulence.

Fin décembre, Rui Borges a remplacé Joao Pereira, qui n'a tenu en poste que quelques semaines après avoir succédé à Ruben Amorim, parti à Manchester United.

Parmi les «trois grands» du football portugais, c'est le FC Porto qui a déchanté. Après avoir connu lui aussi un changement d'entraîneur à mi-saison, avec l'arrivée de l'Argentin Martin Anselmi, le club termine à la 3e place du classement, à onze points du Sporting, devant Braga.

Au fond du tableau, Boavista et Farense sont relégués, et seront remplacés par Tondela et Alverca.