Défaite par la Norvège, la Suisse est reléguée en Ligue B

A Tourbillon, la Suisse s'est inclinée ce mardi face à la Norvège. Photo: Getty Images

Bastien Feller Journaliste Blick

Défaite par la Norvège, l'équipe de Suisse est reléguée en Ligue B de la Nations League. Mais Pia Sundhage et ses joueuses se seront au moins quelque peu rassurées à un peu moins d'un mois de son Euro et après la déroute de Nancy (revers 4-0 vendredi contre la France). A Tourbillon, devant 6888 spectatrices et spectateurs, les Suissesses auront livré deux mi-temps bien différentes.

Une première, plus que décevante. Avec notamment un but concédé dès la quatrième minute de jeu, à la suite d'une touche et d'une combinaison côté gauche suivie d'un centre en retrait, signé Vilde Boe Risa, hors-jeu, mais validé en l'absence de la VAR. Et un jeu offensif inexistant ou presque, avant une première frappe complètement manquée signée Géraldine Reuteler, alors en très bonne position face à la gardienne norvégienne (32e). Il faut dire que le système à cinq défenseures de la sélectionneuse de la Nati n'était pas vraiment fait pour aider son équipe à marquer les buts dont elle avait besoin ce mardi. Pour rappel, pour éviter la relégation, les Suissesses se devaient de l'emporter par deux buts d'écart, en espérant dans le même temps une victoire française face à l'Islande.

Changement de sytème bénéfique

Après ses pauvres 45 premières minutes, la Suisse entamait mieux la seconde période. Et ce grâce notamment à un changement de dispositif. Iman Beney, qui jouait devant son public à Sion, et ses coéquipières, passaient à quatre derrière, alors que Svenja Fölmli remplaçait Noemi Ivelj pour épauler une Sydney Schertenleib esseulée devant.

Changements judicieux, même s'ils n'ont pas porté leur fruit, puisque la Nati jouait ensuite plus haut sur le terrain. Et se procurait quelques occasions. Iman Beney était d'ailleurs le visage de cette révolte, elle qui cadrait le premier tir suisse à la 51e, puis d'autres tentatives non cadrées (62e et 68e). De quoi regretter de la voir évoluer dans un poste défensif, elle qui est attaquante de formation.

La Suisse termine dernière de son groupe

Les minutes passaient ensuite et la Suisse tentait tant bien que mal d'approcher le but de Cecilie Fiskerstrand. A un quart d'heure du terme, Pia Sundhage décidait de sortir une défenseure, Noelle Maritz, pour faire entrer une attaquante, Alayah Pilgrim. Dans la foulée, Ada Hegerberg, Ballon d'Or 2018, manquait de faire le break en cadrant le deuxième essai norvégien de la soirée (80e).

Le score ne bougeait toutefois plus. Dommage pour la Suisse puisque dans le même temps, la France faisait le job en s'imposant en Islande. Pia Sundhage et ses joueuses terminent ainsi dernières de leur groupe avec seulement deux points au compteur.