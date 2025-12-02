Troy Parrott, de héros à zéro en deux semaines

Le héros de l'équipe nationale d'Irlande s'est transformé en zéro ce week-end. La faute à une panenka envoyée dans les étoiles, après neuf minutes de temps additionnel

Blick Sport

Le 16 novembre dernier, Troy Parrott devenait le héros de tout un pays. En inscrivant un triplé dingue face à la Hongrie, il envoyait l'Irlande en barrages de qualification à la Coupe du monde. Un dernier but historique et un nouveau statut de star internationale pour celui qui a inscrit cinq buts en deux matches lors de la dernière pause internationale.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Panenka sur la lune

À peine deux semaines plus tard, Troy Parrott a refait la Une, devenant la risée des réseaux sociaux après une panenka totalement manquée. Mené 1-0 sur la pelouse de Twente, l'AZ Alkmaar (club de l'Irlandais) obtient un penalty au bout du temps additionnel.

Troy Parrott, qui avait déjà manqué ses deux derniers essais en Eredivise, s'avance pour égaliser... mais se manque complètement. Sa panenka passe (très) largement au-dessus du but.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Un immense raté qui montre bien que le foot va vite, très vite. Et qui prouve qu'il n'y a qu'un pas entre héros et zéro, d'autant plus dans le temps additionnel.