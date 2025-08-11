Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez se sont fiancés

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez sont en couple depuis plus de huit ans déjà, et le mariage devrait bientôt sceller leur union. Le couple s'est fiancé, comme cela a été annoncé sur les réseaux sociaux ce lundi.

1/5 C'est avec cette grosse bague de fiançailles que Georgina Rodriguez célèbre ses fiançailles.

Nicolas Horni

C'est un moment de bonheur qu'ont partagé Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez. Le couple a annoncé s'être s'est fiancé. L'Argentine l'a annoncé lundi soir dans un post sur Instagram. «Oui, je le veux. Dans cette vie et dans toutes mes vies», a-t-elle écrit Rodriguez en joignant une photo de leurs mains. L'annulaire de la future Mme Ronaldo est ornée d'une épaisse bague de fiançailles. En moins de trois quarts d'heure, la photo a été likée plus de 1,6 million de fois sur Instagram.

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez se sont rencontrés dans une boutique Gucci à Madrid, où elle travaillait à l'époque comme vendeuse. Ils sont en couple depuis plus de huit ans et ont eu deux enfants. En 2022, l'un des enfants est décédé peu après sa naissance. Ronaldo conserve les cendres du petit garçon chez lui.

«Nous sommes mariés aux yeux de Dieu»

Au cours des derniers mois et années, des rumeurs ont régulièrement circulé sur des fiançailles imminentes entre les deux amoureux. En 2023, dans son documentaire Netflix «Je suis Georgina», la fiancée soulignait déjà avoir l'impression que les deux étaient déjà mariés. «Je ne pourrais vraiment pas être plus mariée que je ne le suis déjà. Cristiano et moi sommes mariés aux yeux de Dieu. C'est tout ce qui compte pour moi».

Lors du 31e anniversaire de sa désormais fiancée, Cristiano Ronaldo a rajouté un peu d'huile sur le feu. Et la rumeur d'un mariage imminent s'est propagée encore davantage. «Pour la mère, la compagne, l'amie, ma femme... Joyeux anniversaire, ma chérie. Ta lumière nous éclaire et ton amour nous contamine», a ainsi célébré le fooballeur portugais sur Instagram au début de l'année pour l'anniversaire de sa future femme.