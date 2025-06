«On n'est plus des petits Suisses»

Le Genevois se souvient de la mythique victoire de la Suisse face à la France. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Kevin Mbabu est revenu sur la fameuse victoire de la Suisse face à la France lors de l’Euro 2021 auprès de nos confrères de Blue Sport. Le latéral genevois, actuellement au FC Midtjylland au Danemark, a partagé ses souvenirs lors de l’émission «Match après match». Il y a évoqué la confiance excessive des Français lors de cette rencontre: «Un joueur est venu me demander avant le match si j’avais déjà réservé mes vacances», révèle le joueur.

Cette anecdote illustre l’attitude présomptueuse de certains joueurs français avant leur défaite surprise contre la Suisse en huitièmes de finale. Le match, qui s’est terminé par une victoire suisse aux tirs au but (3-3 ap, 5-4 tab), avait déclenché une véritable euphorie à travers tout le pays. «On a montré qu’on était plus des petits-Suisses, qu’on pouvait rêver grand et accomplir des choses», poursuit Kevin Mbabu.

Ce joueur était à Munich samedi dernier

Il faut dire que la confiance excessive des Français ne se limitait pas aux joueurs. Comme le rappelle Blue Sport, Raymond Domenech, ancien sélectionneur des Bleus, avait déclaré que la France ne pouvait perdre ce match «que si ses joueurs restaient bloqués dans l’ascenseur sur le chemin du stade». Bien que Mbabu n’ait pas révélé l’identité du joueur qui l’a interpellé sur ses vacances, il a précisé que celui-ci avait participé à la finale de la Ligue des champions remportée par le Paris Saint-Germain contre l’Inter Milan (5-0).

Cette victoire a renforcé la confiance de l’équipe suisse. Mbabu estime que la Nati pourrait réitérer un tel exploit à l’avenir. Il a déclaré: «Ce match a montré que la Suisse était capable de battre de grandes équipes. Je pense qu’en continuant à bien travailler, elle pourrait créer une petite surprise l’année prochaine à la Coupe du monde.» En espérant que cela ne soit pas un excès de confiance.