Le FC Versailles offre de l'or pour l'achat d'un maillot

Ruée vers l'or à Versailles. Le club français de troisième division offre de l'or à ses supporters dans le cadre d'une coopération.

Pascal Keusch

Le FC Versailles, club de troisième division française, s’engage dans un partenariat d’un genre particulier, en accord avec l’image fastueuse et luxueuse de son célèbre château. En collaboration avec un négociant français spécialisé dans l’or, des pièces et des lingots seront tirés au sort au cours de la saison.

La première opportunité pour les supporters se présente lors de l’achat de l’un des deux maillots spéciaux, le modèle doré. Toute personne qui acquiert ce maillot au prix de 80 francs est automatiquement inscrite au tirage au sort pour remporter cinq lingots d’or. Ceux-ci pèsent entre 5 et 20 grammes et ont une valeur comprise entre 700 et 2650 francs.

D’autres possibilités de gain sont proposées aux supporters: à l’achat d’un billet pour le match Versailles–Sochaux en avril, ou en mai, lors d’une grande chasse au trésor organisée à travers la ville de Versailles.