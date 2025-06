Dès la saison prochaine, les gardiens de but seront plus sévèrement sanctionnés s'ils conservent le ballon trop longtemps. La règle s'appliquera officiellement à partir du 1er juillet, même si elle est déjà appliquée lors de deux compétitions.

1/5 A partir de la nouvelle saison, les gardiens ne pourront plus tenir le ballon aussi longtemps dans leurs mains. Photo: Pius Koller

Carlo Steiner

Le poste de gardien de but est sur le point de subir une petite révolution. En effet, l'International Football Association Board (IFAB) a confirmé une nouvelle règle qui sera introduite lors de la prochaine saison 2025/26. Dès cet été, les derniers remparts qui conservent le ballon dans leurs mains pendant plus de huit secondes seront sanctionnés. Un corner sera accordé à l'équipe adverse.

Sur le papier, il devrait s'agir d'un assouplissement de la règle, puisque le gardien de but ne peut actuellement tenir le ballon que durant six secondes. En cas d'infraction, un coup franc indirect devrait être accordé. Toutefois, cette règle n'a pratiquement jamais été appliquée jusqu'à présent.

L'IFAB est un organe international qui conseille et décide des modifications des règles du football. Les fédérations d'Angleterre, d'Écosse, du Pays de Galles et d'Irlande du Nord disposent chacune d'une voix, tandis que les quatre voix restantes reviennent à la Fédération internationale de football (FIFA). Une majorité des trois quarts est nécessaire pour modifier les règles. Celle-ci a été obtenue en mars lors de la 139e assemblée générale à Belfast (Irlande du Nord).

La légende de l'arbitrage Collina est enthousiaste

La règle a été testée la saison dernière dans les ligues de jeunes en Angleterre et en Italie ainsi qu'en première division maltaise. Les arbitres indiquaient alors d'une main un compte à rebours de cinq secondes afin que les gardiens de but sachent combien de temps il leur restait. Selon l'IFAB, quatre corners ont été accordés au cours des plus de 400 matches tests.

La légende de l'arbitrage Pierluigi Collina (65 ans) rapportait alors à Belfast les tests effectués dans la ligue d'élite italienne des moins de 20 ans. Selon lui, la nouvelle règle est un grand succès. En 80 matches, les gardiens ont tenu le ballon 856 fois dans leurs mains. Dans 75% des cas, ils ont même relâché le cuir dans les cinq secondes. «C'est bien mieux que ce que nous voyons en Série A et dans les autres ligues de haut niveau, où les gardiens prennent 20 secondes ou plus», a expliqué Collina. Selon l'Italien, le chronométrage commence lorsque le gardien a «vraiment le contrôle» du ballon.

La nouvelle règle entrera en vigueur dans le monde entier à partir de juillet. Lors du championnat du monde des clubs, qui se déroulera du 14 juin au 13 juillet aux États-Unis, elle s'appliquera dès le début. Elle sera également appliquée lors du championnat d'Europe des moins de 21 ans, qui se déroule jusqu'au 28 juin en Slovaquie, comme l'a annoncé l'UEFA peu avant le début du tournoi mercredi.