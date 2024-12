1/5 Michail Antonio, star de West Ham, a été victime d'un grave accident au volant de sa Ferrari.

Carlo Steiner

L'annonce a assombri le week-end de Premier League. La star de West Ham Michail Antonio (34 ans) a été victime d'un grave accident de voiture samedi. L'attaquant a déjà été opéré d'une «fracture des membres inférieurs» et se trouve en observation à l'hôpital.

Un témoin raconte au «Sun» comment il a trouvé le footballeur après l'accident. Samuel Woods se promenait avec son chien à l'heure du déjeuner et a été l'un des premiers à arriver sur place.

«Je lui ai dit 'bonjour' pour voir si quelqu'un était encore en vie», explique-t-il. «J'ai entendu des sirènes et je lui ai dit que les secours étaient en route». Michail Antonio aurait été complètement désorienté. «Où suis-je? Qu'est-ce qui se passe ici? Dans quel genre de voiture suis-je?», aurait-il demandé. «J'ai juste dit qu'il avait eu un accident. Il n'a pas répondu. Il regardait autour de lui, essayant de comprendre ce que je lui avais dit», a encore expliqué le promeneur. Selon lui, Michail Antonio était assis sur le siège passager lorsqu'il l'a trouvé. Les secours sont arrivés très rapidement sur place. Par la suite, il a fallu environ 45 minutes pour sortir le footballeur de l'épave de la Ferrari.

Michail Antonio acclamé par tout le stade

Ses coéquipiers et ses supporters se sont fait remarquer par de beaux gestes lors du match contre Wolverhampton. Lors de l'échauffement, tous les joueurs portaient le maillot de Michail Antonio avec le numéro neuf. Et après neuf minutes de jeu, le public du London Stadium s'est levé pour une minute d'applaudissements. Certains supporters ont brandi des écharpes et des maillots portant le nom du natif de Londres. Jarrod Bowen a célébré le but de la victoire à la 72e minute en portant lui aussi un maillot de Michail Antonio.

Michail Antonio joue pour West Ham depuis 2025 et, avec 68 buts en 268 matches de championnat, il est le meilleur buteur du club londonien en Premier League. Il a fêté son plus grand succès en 2023 avec la victoire en Conference League, le premier titre international de West Ham après la Coupe des vainqueurs de coupe en 1965.

On ne sait pas encore si et quand il sera de retour sur le terrain. «Le club fournira de plus amples informations en temps voulu», a fait savoir West Ham.