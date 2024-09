Un nouveau sponsor qui ne plaît pas à tout le monde...

Blick Sport

Marseille et son pastis, Marseille et son ricard. Cette association est vieille comme le monde et pourtant, voilà que la célèbre boisson anisée est désormais partenaire du Paris Saint-Germain, le rival historique!

Le PSG a en effet annoncé lundi un partenariat avec le groupe Pernod Ricard, valable jusqu'en 2028. Coup de tonnerre au pays de Marcel Pagnol et de la pétanque!

Si le groupe Pernod Ricard ne fait pas que du pastis, son nom est cependant largement associé à cette boisson. La marque Ricard a d'ailleurs été créé par un Marseillais, Paul Ricard, en 1932.

Un hashtag est immédiatement né: #boycottPernodRicard. Et il y a fort à parier que la consommation du breuvage va largement diminuer dans les prochaines semaines du côté de la cité phocéenne. De là à dire que la communauté marseillaise a adressé un carton jaune au groupe Pernod Ricard, il n'y a qu'un pas.

Toujours dans le registre de l'humour, un supporter parisien a lui demandé s'il devait prendre la décision de ne plus jamais se laver avec le savon Le Petit Marseillais en représailles...