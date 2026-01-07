Mario Balotelli signe à Dubaï

Le fantasque attaquant italien poursuivra sa carrière à Al-Ittifaq. Il signe dans le club de Dubaï pour deux ans et demi.

Blick Sport

Le bien-informé Gianluca Di Marzio a annoncé ce mercredi la signature de Mario Balotelli à Al-Ittifaq. Deux ans après avoir quitté le FC Sion, il signe donc dans le club dubaïote pour deux ans et demi.

Sans club depuis son passage au Genoa, il tentera de se relancer dans le championnat émirati. À voir si l'international italien saura se concentrer sur le football, dans cette ville qui semble taillée pour ses excès.