Surprise: Sandrine Mauron est absente du rassemblement d'octobre de l'équipe nationale! Pas de panique: la Nord-Vaudoise s'habitue à sa nouvelle vie en Floride. Pia Sundhage dévoile les dessous de cette décision commune.

Sandrine Mauron sera-t-elle de retour en novembre avec la Nati? Pas impossible. Mais le rassemblement d'octobre se fera sans la Nord-Vaudoise. Photo: TOTO MARTI

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Pour disputer les deux prochains matches de l'équipe nationale féminine, face au Canada et à l'Ecosse, Pia Sundhage a fait appel aux mêmes joueuses que durant l'Euro, à trois exceptions près: Svenja Fölmli et Laia Ballesté sont blessées, et Sandrine Mauron est absente. La Nord-Vaudoise joue pourtant avec son nouveau club de Tampa Bay, qu'elle a rejoint après l'Euro, mais elle ne prendra pas l'avion pour traverser l'Atlantique en début de semaine prochaine.

«Sandrine doit s'adapter à son nouvel environnement»

Invitée par Blick à dévoiler les dessous de cette décision en apparence surprenante, Pia Sundhage a indiqué avoir échangé en profondeur avec la milieu de terrain. «Oui, nous avons eu une longue discussion. Sandrine doit s'adapter à un nouvel environnement à Tampa Bay. Il n'y a pas seulement la façon de jouer, il y a toute la vie autour, tout ce qui concerne le terrain et l'extra-sportif», a expliqué la Suédoise, laquelle n'a pas offert pendant l'Euro de temps de jeu à celle qui portait encore les couleurs de Servette, mais la tient en haute estime.

«Elle a déjà pu jouer avec Tampa Bay, elle a eu droit à quelques minutes, elle a été dans l'équipe, puis en dehors», précise la sélectionneure. Dans le détail, Sandrine Mauron a débuté un match depuis le début de la saison, est entrée en jeu quatre fois, et a marqué un but.

«Elle est très enthousiaste pour ce nouveau défi et elle aimerait s'établir au sein de sa nouvelle équipe. Je lui ai dit que je comprenais tout à fait sa situation. Si elle avait été sélectionnée, cela aurait représenté un long voyage, un grand décalage horaire et sans garantie de temps de jeu. Je lui ai dit que je ne pouvais pas lui en promettre lors de ces deux matches. Alors, ensemble, nous avons décidé que ce serait bénéfique pour elle qu'elle puisse prendre son temps pour s'imposer avec Tampa Bay. Il sera ensuite bien temps de voir en novembre quelle est la situation pour le prochain rassemblement et de prendre une décision», enchaîne Pia Sundhage.

La belle aventure de Sandrine Mauron avec la Nati n'est donc pas encore terminée.