Denis Zakaria entrera-t-il en premier sur le terrain mardi à Saint-Gall? Photo: TOTO MARTI

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Murat Yakin a voulu être un peu mystérieux en ce qui concerne la question du capitaine de la Nati. Qui portera le brassard mardi face au Luxembourg, dès 20h45 à Saint-Gall? «Il y a deux options. Un qui a une cinquantaine de sélections, l'autre qui en compte environ 60», a souri le sélectionneur, lequel voulait visiblement tester la culture football des journalistes présents en conférence de presse. La réponse a vite été trouvée: il s'agira soit de Ruben Vargas (51 sélections), soit de Denis Zakaria (58), avec une préférence statistique (mais aussi en termes de leadership) pour le Genevois, qui porte le brassard à l'AS Monaco.

Yvon Mvogo dans les buts

Le sélectionneur, fidèle à ce qu'il dit depuis le début du rassemblement, devrait largement modifier son équipe en vue de cette rencontre face à une équipe qui vient de battre la Suède (1-0) et se présentera donc en confiance à Saint-Gall. «Ricardo Rodriguez et Gregor Kobel ne joueront pas», a confirmé Murat Yakin, qui devrait selon toute logique titulariser Yvon Mvogo au but, ainsi que Lucas Blondel et Miro Muheim sur les flancs de la défense. Breel Embolo devrait également débuter sur le banc, ce qui ouvre la porte à une titularisation d'Andi Zeqiri en pointe.

La Suisse n'a plus gagné depuis huit rencontres et une victoire serait donc la bienvenue, ce que Murat Yakin n'a pas nié, même si la priorité reste de voir les nouveaux joueurs en action. «Gagner, ce serait bien pour la confiance et pour le moral, mais il ne suffit pas de le souhaiter. L'adversaire pense la même chose et c'est une sélection en grand progrès», a assuré le technicien, qui ne prend pas les Luxembourgeois à la légère.

Une bonne partie des titulaires absents

La Nati se présentera donc sans une bonne partie de ses titulaires potentiels pour cette rencontre, lesquels sont tous absents pour des raisons diverses: Gregor Kobel (ménagé), Manuel Akanji (blessé), Ricardo Rodriguez (ménagé), Remo Freuler (grippé), Granit Xhaka (paternité), Breel Embolo (ménagé, en tout cas d'entrée de jeu) et Zeki Amdouni (blessé). Cette rencontre de mardi servira donc de «laboratoire» pour tester de nouveaux joueurs.

«Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est en vue de l'automne», a confirmé Murat Yakin, lequel affirme en effet depuis le début de ce stage que l'objectif principal est de voir ce que plusieurs nouveaux joueurs ont dans les jambes, dans le ventre et dans la tête. Cette rencontre face au Luxembourg sera l'occasion d'en savoir plus.