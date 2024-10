Une victoire de plus pour Denis Zakaria et Philipp Köhn

Une victoire de plus pour Denis Zakaria et Philipp Köhn

Philipp Köhn gardera-t-il sa place de titulaire à l'AS Monaco après la pause des équipes nationales? Photo: SWEN PFÖRTNER

ATS Agence télégraphique suisse

Avec Denis Zakaria et Philipp Köhn mais sans Breel Embolo qui n’a pas quitté le banc des remplaçants, Monaco a marqué en première période par l’Allemand Timo Kehrer et par l’Américain Folann Balogun. Cette victoire permet aux Monégasques de prendre provisoirement la tête du classement avec 3 points d’avance sur le PSG qui jouera à Nice dimanche.

Tous deux avertis, Denis Zakaria et Philipp Köhn ont été parmi les meilleurs Monégasques. Le capitaine a abattu un immense travail devant sa défense alors que le gardien a réussi plusieurs interventions de grande classe. L’entraîneur Adi Hütter se retrouve désormais devant un choix cornélien pour la place de no 1 entre Köhn et le Polonais Radoslav Majecki, le titulaire désigné avant le début de la saison, qui est revenu de blessure.