Lors d'un match de la MLS le 20 juillet 2025, Lionel Messi a surpassé Cristiano Ronaldo en devenant le recordman mondial de buts marqués sans penalty. L'Argentin a marqué deux fois contre les New York Red Bulls, atteignant 764 buts.

Lionel Messi a signé un doublé et une passe décisive avec l’Inter Miami face aux New York Red Bulls vendredi soir. Photo: AFP

Lionel Messi vient de s’offrir un nouveau petit plaisir statistique: il a dépassé Cristiano Ronaldo au nombre de buts marqués hors penaltys. Selon les chiffres relayés par Onet, l’Argentin en est désormais à 764 réalisations dans cette catégorie, contre 763 pour le Portugais.

Le dernier fait marquant de Lionel Messi? Un doublé et une passe décisive avec l’Inter Miami face aux New York Red Bulls, dans un large succès 5-1 vendredi soir en MLS. À 38 ans, l’ancien du Barça et du PSG continue de noircir les livres de records.

Le mano à mano continue

Mais attention à ne pas enterrer Cristiano Ronaldo trop vite: le Portugais reste devant au classement des buts «tout compris», avec 938 réalisations en 1281 matchs, dont 175 sur penalty, contre 874 pour Messi en 1114 apparitions, dont 110 sur penalty.

Bref, le mano a mano continue entre ces deux monstres du football. Et tant qu’ils courent encore sur les terrains… les compteurs peuvent toujours tourner.