Inter Miami triomphe en MLS dans un scénario rêvé

ATS Agence télégraphique suisse

Lionel Messi et l'Inter Miami ont été sacrés pour la première fois champions de MLS, le championnat de football nord-américain, après un succès en finale 3-1 contre les Vancouver Whitecaps samedi à domicile.

Messi, 38 ans, n'a pas marqué lors de la finale mais a délivré deux passes décisives pour ses compatriotes Rodrigo De Paul (71e) et Tadeo Allende (90e+6). Au lendemain du tirage au sort du Mondial-2026, coorganisé par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, le championnat nord-américain organisait sa grande finale à Miami, opposant les locaux menés par l'octuple Ballon d'Or aux Canadiens de l'Allemand Thomas Müller, arrivé en MLS au mois d'août.

Attendu l'été prochain

Miami a parfaitement débuté avec un but contre son camp de Edier Ocampo (18e), atteignant la pause à 1-0. Vancouver a ensuite largement dominé les 30 premières minutes de la seconde période, égalisant par Ali Ahmed (60e), juste avant que Emmanuel Sabbi ne touche trois fois les poteaux au cours d'une seule action (62e).

Les Floridiens ont pris l'avantage contre le cours du jeu grâce à De Paul, bien lancé par Messi, qui a ensuite réussi une merveille de passe après un contrôle de la poitrine pour envoyer Allende clore le score au bout du temps additionnel. Après dix titres de champion d'Espagne avec le FC Barcelone, puis deux en France avec le Paris SG, Lionel Messi gagne son premier championnat aux Etats-Unis.

Champion du monde en 2022, il sera hautement attendu l'été prochain avec l'Albiceleste pour le premier Mondial à 48 équipes, même s'il n'a pas encore confirmé sa présence.