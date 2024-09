Triste nouvelle pour Erling Haaland. Son confident et conseiller de longue date, Ivar Eggja, est décédé à l'âge de 59 ans. La cause du décès n'est pas encore connue.

Haaland pleure son mentor, conseiller et ami de la famille

Haaland pleure son mentor, conseiller et ami de la famille

Ramona Bieri et BliKI – der intelligente Helfer

Erling Haaland (24 ans), l'attaquant vedette de Manchester City, est en deuil de son confident de longue date et conseiller Ivar Eggja. Le Norvégien de 59 ans est décédé mercredi, la cause du décès est pour l'instant inconnue.

Sur Instagram, la superstar norvégienne lui a rendu hommage: «Quelle légende tu es, Ivar. Les mots ne peuvent pas décrire ce que tu représentais pour moi!» Il a publié à cet effet quelques clichés qui rappellent les moments qu'ils ont passés ensemble. L'une d'entre elles montre également comment Haaland lui a apparemment rendu visite alors qu'il était encore à l'hôpital. «Merci pour ta folie», conclut-il.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Depuis le début de sa carrière, Erling Haaland a été soutenu par son ami dans de nombreux domaines. À Dortmund, il s'est occupé de choses pratiques comme la recherche d'un appartement, de meubles, de comptes bancaires ou d'assurances. En outre, il a joué un rôle déterminant dans le transfert du Borussia Dortmund à Manchester City en 2022.

Grande tristesse pour Erling Haaland. Photo: imago/Bildbyran 1/6

Rafaela Pimenta, qui a repris le suivi de Haaland après le décès l'agent des stars, Mino Raiola en 2022, a également tenu à exprimer sa tristesse en le qualifiant «d'ami de la famille». Elle écrit: «Tu vas beaucoup nous manquer, même si je sais que tu ne nous quitteras pas. Tu es bien trop têtu pour cela».

Deuxième perte en peu de temps

Ivar Eggja était un ami proche de la famille Haaland et le témoin de mariage du père d'Erling Haaland, Alf-Inge. Sa fille, Ine, a fait savoir mercredi soir sur Facebook : «Le super-héros de notre vie nous a été enlevé. À 15h30, nous avons dit au revoir à papa pour la dernière fois, et c'est un peu comme si le monde entier avait été mis en veilleuse». À ses côtés, il laisse également derrière lui ses fils Fabian et Felix.

Pour Erling Haaland, c'est la deuxième perte grave en peu de temps. En avril 2022 , son conseiller de longue date Mino Raiola est décédé à l'âge de 54 ans. Le décès d'Ivar Eggja laisse un grand vide dans la vie de la jeune star du football et de sa famille.