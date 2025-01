Donald Trump et Gianni Infantino sont «très amis», selon le Haut-Valaisan. Photo: DR

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Quel honneur et quel privilège incroyables... Lors d’un discours célébrant sa victoire électorale, la président Donald J. Trump a mentionné la FIFA et m’a mentionné. Il nous a remerciés, en indiquant se réjouir des événements que nous organiserons ici, notamment la Coupe du Monde», s'est félicité Gianni Infantino, présent lors de la cérémonie officielle d'investiture du 47e président des Etats-Unis d'Amérique.

Pour être tout à fait précis, Donald Trump a nommément cité le Haut-Valaisan, ainsi que la FIFA, à l’occasion d’un meeting tenu la veille de son investiture à Washington. Présent lors de cet événement et figurant parmi les invités à la cérémonie d’investiture de ce lundi, le Haut-Valaisan a expliqué qu’il s’agissait d’un honneur «unique et magnifique» pour la FIFA, ainsi qu’un témoignage «du grand respect» suscité de par le monde par l’instance dirigeante du football.

«Le président Trump, avec qui je suis très ami»

«Cela montre à quel point la FIFA est respectée. Etre mentionné de vive voix par le nouveau président des Etats-Unis d’Amérique lors du meeting célébrant sa victoire, c’est quelque chose d’unique et de magnifique. Je tiens à remercier le président Trump, avec qui je suis très ami. Je veux lui assurer qu’ensemble, nous redonnerons sa grandeur à l’Amérique, mais aussi au monde entier, car le football – ou le soccer – unit le monde», s'est enflammé Gianni Infantino, qui représentait quelque part la Suisse, qui ne comptait aucun représentant officiel lors de cette investiture.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Respectueux des instances, Gianni Infantino n'est pas allé sur le terrain politique. Mais, au fond de lui-même, le président de la FIFA a cependant dû jubiler en constatant que Donald Trump n'avait visiblement pas pensé à inviter la présidente de la Confédération ou un membre du Conseil fédéral, mais qu'il n'avait pas oublié de lui envoyer un carton d'invitation. Le président de la FIFA est souvent comparé à un chef d'Etat, et, aujourd'hui, il est certainement plus connu à l'international en termes de notoriété pure que Karin Keller-Sutter, pour ne citer qu'elle.

Après avoir été présent lors de la réouverture de Notre-Dame voilà quelques semaines à Paris, Gianni Infantino n'en finit donc pas de voyager et d'être, souvent, le seul représentant suisse présent lors de ces événements de portée internationale, du moins de manière officielle et protocolaire.

«Gianni, merci pour la Coupe du monde»

Le président Donald Trump a ainsi accueilli Gianni Infantino afin de discuter notamment de la Coupe du Monde des clubs, qui sera organisée dans son intégralité aux Etats-Unis cet été, et bien sûr de la Coupe du Monde, que le pays accueillera en compagnie du Canada et du Mexique. «Je serai votre président pour les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde. Alors, Gianni, merci pour la Coupe du Monde, et tout le monde, merci pour les Jeux. Nous allons vivre des moments formidables», a déclaré Donald Trump.