Quelle déception pour la Suisse, désormais officiellement reléguée en Ligue des Nations B après son match nul face à la Serbie (1-1) vendredi au Letzigrund. Sale soirée pour Granit Xhaka et ses coéquipiers.

Granit Xhaka et la Suisse sont relégués en deuxième division, c'est désomais officiel. Photo: keystone-sda.ch

Cette fois, c'est officiel! Devant 21'115 spectateurs dont largement plus de 5000 Serbes tous secteurs confondus, l'équipe de Suisse n'a pu faire mieux que match nul face à la Serbie, ce vendredi au Letzigrund de Zurich. La relégation en Ligue des Nations B est désormais une certitude et le match de lundi à Ténérife face à l'Espagne devient purement amical. Il fallait gagner pour espérer mieux, mais les Suisses n'ont pas su le faire malgré tous leurs efforts et leur bonne volonté.

Une défense 100% expérimentale, comme attendu

Murat Yakin n'avait pas d'autre choix que de composer une défense expérimentale, ce qu'il a fait en titularisant Edimilson Fernandes et Ricardo Rodriguez sur les flancs d'une arrière-garde à quatre, mais surtout Aurèle Amenda et Eray Cömert dans l'axe. Une certaine, et inévitable, nouveauté était donc représentée, mais le plus surprenant dans la composition aura peut-être la titularisation de Noah Okafor à gauche de l'attaque. L'ailier est donc passé d'indésirable à titulaire sans escale, mais n'a pas donné raison à son entraîneur, livrant une première période très compliquée.

Edimilson Fernandes, le meilleur Suisse avant la pause

La Nati n'a cependant pas été ridicule avant la pause, loin de là. Face à une équipe de Serbie qui alignait un duo d'attaque composé d'Aleksandar Mitrovic et de Dusan Vlahovic, ce qui a de la gueule sur le papier, les Suisses ont livré une copie correcte, emmenés par un très bon Edimilson Fernandes sur son côté droit. Le Valaisan a assumé son statut de joueur de Champions League (invaincu en Europe qui plus est!) en étant le meilleur homme sur le terrain avant la pause et en se créant d'ailleurs la première occasion du match d'une belle frappe du gauche (16e).

Noah Okafor très décevant pour son retour

La Serbie a eu ses chances aussi, dont une tête de Dusan Vlahovic de peu à côté, et un excellent retour d'Eray Cömert en toute fin de première période, mais la Nati aurait largement pu ouvrir la marque si Noah Okafor avait été moins maladroit à la 28e sur un service parfait d'Edimilson Fernandes, toujours lui. Zeki Amdouni s'est lui aussi créé une belle occasion avant la pause. 0-0 après 45 minutes, mais une Suisse bien dans le match.

Gregor Kobel sauve un penalty d'Aleksandar Mitrovic

La Nati a bien cru tout perdre à la 54e lorsqu'une perte de balle de Noah Okafor, décidément vraiment catastrophique, a permis à la Serbie de partir en contre. Eray Cömert a alors séché Aleksandar Mitrovic dans les seize mètres et l'attaquant a voulu transformer lui-même le penalty, devant les supporters serbes. Le résultat? Un arrêt spectaculaire de Gregor Kobel (55e)! La Suisse restait dans le match grâce à son gardien et se créait une immense occasion à la 58e, Zeki Amdouni trouvant sur sa route un immense Djordje Petrovic pour l'empêcher d'ouvrir le score à bout portant.

Un quatuor d'attaque 100% romande dès la 65e!

Murat Yakin procédait alors à un triple changement à la 65e en prenant une décision qui s'imposait, celle de sortir Noah Okafor, mais aussi Fabian Rieder et Breel Embolo, pour faire entrer Dereck Kutesa, Joël Monteiro et Andi Zeqiri. L'attaque de la Nati devenait dès lors 100% romande: Kutesa-Amdouni-Monteiro derrière Zeqiri!

Un choix payant puisque la Suisse ouvrait le score à peine plus de dix minutes plus tard à la suite d'une jolie action côté gauche: récupération de Dereck Kutesa, centre de Ricardo Rodriguez, remise parfaite de la tête de Remo Freuler et finition splendide de Zeki Amdouni, clinique. 1-0 pour la Suisse (77e, 1-0)! A noter que, malheureusement, des premiers heurts se sont produit en tribunes à la suite de cette ouverture du score.

Zeki Amdouni marque de fort belle manière

La Suisse a alors appuyé sur l'accélérateur, se montrant extrêmement menaçante durant cinq minutes pour aller chercher ce 2-0 qui lui aurait permis de revenir à égalité avec la Serbie au jeu important des confrontations directes et l'aurait même mise en position favorable avant la dernière journée. La Nati a bien cru y parvenir lorsqu'Edimilson Fernandes a trouvé le poteau (82e) ou lorsque Kevin Mbabu s'est échappé en contre sur la côté droit à la 86e. Le Genevois, à peine entré en jeu, aura bien des regrets en revoyant la vidéo de cette action puisqu'il aurait mille fois mieux fait de servir Zeki Amdouni en retrait plutôt qu'Andi Zeqiri, dont l'appel avait embarqué le défenseur avec lui et laissé libre l'attaquant de Benfica juste derrière.

Granit Xhaka défend n'importe comment sur le 1-1 serbe

Que de regrets, en effet, puisque la Serbie a égalisé juste après grâce à Aleksandar Terzic, parti en contre affronter Gregor Kobel lors d'une action où Granit Xhaka a fait absolument n'importe quoi en voulant jouer le hors-jeu très maladroitement et en levant le bras après s'être arrêté de courir alors que c'était lui, précisément, qui coupait le hors-jeu.... Quelle naïveté et quelle mauvaise défense de la part du capitaine de la Nati! C'en était dès lors fini des chances de l'équipe de Suisse dans cette Ligue des Nations, elle qui est désormais officiellement reléguée en deuxième division. Cruel, mais pas du tout immérité au vu de la campagne globale (deux nuls, trois défaites).