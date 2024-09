Indésirable à Marseille voilà encore quelques semaines, Ulisses Garcia est sorti du banc ce dimanche à Lyon pour inscrire le deuxième but de la victoire marseillaise à dix contre onze! Quel exploit de la part du Genevois!

Blick Sport

Ulisses Garcia est sorti du banc pour inscrire le 1-2 à la 82e. Marseille a marqué trois fois en infériorité numérique ce dimanche à Lyon! Photo: AFP

Marseille a réussi quelque chose de grand à Lyon ce dfimanche! A dix dès la 5e minute à la suite de l'expulsion de Leonardo Balerdi, les Phocéens ont arraché la victoire 3-2 à la 96e grâce à Jonathan Rowe, mais aussi à un but à la 82e du latéral genevois Ulisses Garcia.

Que l'histoire est belle pour Ulisses Garcia, indésirable à Marseille voilà encore quelques semaines et qui vient de faire exploser sa cote de popularité en un geste. A dix pendant 85 minutes, l'OM a réussi à marquer trois fois à Lyon!

La fin de match fut complètement folle avec l'égalisation provisoire de Rayan Cherki à la 93e, suivie, donc, du but vainqueur de Jonathan Rowe.

Ce succès permet aux joueurs de Roberto De Zerbi de revenir à hauteur de Monaco et du PSG, tenu en échec à Reims samedi (1-1), en tête du classement. Le Paris Saint-Germain reste en tête à la différence de buts, +13 contre +9 à l'OM et +8 à Monaco, mais ce sont bien les Marseillais qui font la meilleure opération de la journée, et marquent leur territoire.