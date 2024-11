AFP Agence France-Presse

«Je viens de la rue, je suis direct, je ne parle pas pour parler. Je l'ai dit à Medhi Benatia et à Pablo Longoria: si je suis le problème, je suis prêt à partir. Je laisse l'argent et je rends mon contrat», a déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse. «Il est le bon coach. Ce sont les joueurs qui doivent donner les réponses», a ensuite déclaré dans la soirée à l'AFP un membre de la direction du club.

«Je suis venu à Marseille pour le Vélodrome, pour jouer au Vélodrome. Et je ne réussis pas à faire en sorte que les joueurs donnent ici ce que je vois à l'entraînement et à l'extérieur. Donc c'est de ma faute, c'est ma responsabilité», avait poursuivi l'Italien devant la presse.

Menée 3-0 à la pause par Auxerre, son équipe s'est finalement inclinée 3-1, deux semaines après avoir déjà été corrigée 3-0 au Vélodrome par le PSG.

«Je ne vis pas pour la 2e place, pour le classement ou même pour la victoire. Je n'en ai rien à foutre. Jouer au Vélodrome est un privilège. Je veux être capable de transmettre aux gens qui travaillent avec moi ce que je pense du foot. Et je n'y arrive pas», a également déclaré De Zerbi.

«Il y a des joueurs qui ont du courage et de la personnalité. Ca peut s'améliorer. Si on considère qu'on a de la chance d'être dans ce stade et dans ce club, alors on peut donner un peu plus. Mais si tu bosses juste comme un employé, sans passion, alors c'est dur. Les joueurs sont forts mais ils doivent comprendre vite que pour jouer ici, il faut quelque chose d'autre», a développé le technicien italien.

«Etre comme des kamikazes!»

«Il faut comprendre la ville, l'histoire de ce club, donner un peu plus, ne pas se poser de question, ne pas douter, être comme des kamikazes... Si tu doutes, tu as du mal à jouer», a ajouté De Zerbi.

«Si je suis le problème, je m'en vais», a-t-il encore répété avant de revenir sur le visage différent affiché par son équipe à domicile ou à l'extérieur. «J'ai du mal à comprendre ça, ça me rend fou», a-t-il conclu.

Interrogé quelques minutes plus tard en zone mixte, le capitaine marseillais Leonardo Balerdi a défendu son entraîneur. «Est-ce que le problème vient du coach? Non, ça ne vient pas de lui, c'est nous, les joueurs, qui devons prendre nos responsabilités. Lui fait les efforts, donne son coeur, nous on doit mettre plus pour tourner la page», a déclaré le défenseur argentin.