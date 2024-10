Le milieu argentin de Manchester United Alejandro Garnacho, buteur contre Brentford. Photo: OLI SCARFF 1/2

AFP Agence France-Presse

En fin d'après-midi, Arsenal (3e, 17 pts) tentera à Bournemouth de mettre la pression sur ses voisins de podium, Liverpool (1er, 18 pts) et Manchester City (2e, 17 pts), engagés dimanche.

En attendant, les «Gunners» sentent le souffle d'Aston Villa (4e, 17 pts) dans leur nuque. Le club de Birmingham, mené à Fulham après cinq minutes, a égalisé quatre minutes après et fait la différence en seconde période (3-1).

La palme de la «remontada» revient cependant à Leicester. Les «Foxes» étaient en très mauvaise posture à Southampton, avec deux buts de retard à l'heure de jeu, mais ils ont obtenu une improbable victoire 3-2 avec notamment un but de Jamie Vardy et un autre de Jordan Ayew au bout du temps additionnel.

Leicester respire un peu mieux avec cette deuxième victoire en championnat, la deuxième de suite, qui le fait remonter à la 13e place.

Il y a du mieux aussi pour Everton, seizième après s'être imposé 2-0 chez le promu Ipswich. Les «Toffees» de Sean Dyche sont invaincus sur le mois écoulé, une belle performance au regard de leur effectif limité.

Erik Ten Hag respire mieux

La plus grosse bouffée d'air frais, samedi, a sûrement été obtenue par Manchester United et son entraîneur Erik ten Hag, quatorzièmes au coup d'envoi et sous une grosse pression après trois matches de championnat sans gagner, ni but marqué. Les pensionnaires d'Old Trafford ont remis de l'ordre devant leurs supporters, lesquels n'avaient plus goûté à la victoire, chez eux, depuis la première journée de Premier League... Alejandro Garnacho (48e, 1-1) et Rasmus Hojlund (62e, 2-1), avec deux jolis buts en prime, ont effacé le but des visiteurs (45e+5, 0-1) et récompensé les ambitions offensives de leurs partenaires.

Manchester United, remonté à la 10e place, tentera de poursuivre son redressement le week-end prochain à West Ham.

Les «Hammers» ont eux frappé fort en début de match à Tottenham, avec l'ouverture du score dans les vingt premières minutes. Mais les «Spurs» étaient montés sur ressort et l'ont logiquement finalement emporté 3-1.

L'équipe d'Ange Postecoglou, poussée par ses bruyants supporters, a fait la différence en seconde période en inscrivant trois buts en l'espace de huit minutes. Alphonse Areola s'est incliné sur un tir d'Yves Bissouma (52e, 2-1) et a joué de malchance sur un ballon de Son Heung-min qu'il a repoussé dans les jambes de Jean-Clair Todibo, puis retouché sans l'arrêter (55e, 3-1).

Le défenseur français s'est lui fait étourdir ensuite par les passements de jambes du capitaine sud-coréen de Tottenham, buteur après plusieurs semaines à l'infirmerie (60e, 4-1).

«La seconde période a été remarquable de la part des garçons: bonne énergie, bons buts, bon football», a énuméré Postecoglou. Contrairement à d'autres moments de la saison, «aujourd'hui nous avons capitalisé et si nous continuons comme ça, nous serons difficiles à arrêter».