1/7 Lise Klaveness est présidente de la Fédération norvégienne de football depuis 2022. Photo: TOTO MARTI

Lucas Werder et Toto Marti

Quand la FIFA fait polémique, elle est souvent en première ligne pour la critiquer. La Norvégienne Lise Klaveness, farouche opposante à Gianni Infantino et à son administration, s'apprête à franchir un nouveau cap. Ce jeudi à Belgrade, la présidente de la fédération norvégienne de football a été élue au comité exécutif de l'UEFA. Une revanche pour elle, qui avait échoué il y a deux ans, peut-être jugée trop franche par certains de ses pairs.

Lors du Congrès de la FIFA en mars 2022, vous avez vivement critiqué l'attribution de la Coupe du monde au Qatar. En 2023, vous avez manqué l'élection au comité exécutif de l'UEFA. Y voyez-vous un lien?

Lise Klaveness: Je ne peux pas dire si ce discours m'a rendu la tâche plus difficile. Mais bien sûr, cela n'a pas été bien accueilli partout. Nous en étions conscients. Mais nous avons estimé qu'il était nécessaire de mettre l'accent sur le thème des droits de l'homme. En même temps, nous avons aussi reçu beaucoup d'encouragements, surtout de la part de groupes externes.

Quelles ont été les conséquences de votre discours?

Après cela, nous, les Norvégiens, avons été quelque peu isolés pendant quelques mois. C'est le prix à payer parfois. L'important est de trouver un équilibre. Le football doit toujours être au centre des préoccupations.

Vous avez également critiqué l'attribution de la Coupe du monde 2034 à l'Arabie saoudite.

Nos objections n'avaient rien à voir avec tel ou tel pays. Elles avaient à voir avec les règles introduites dans le cadre de la réforme après l'attribution au Qatar et à la Russie. Par exemple, le fait que deux championnats du monde ne doivent plus être attribués ensemble. C'était une règle raisonnable. Mais la FIFA s'en est à nouveau écartée. Ce n'est pas une bonne évolution. Et bien sûr, nous devons en rendre les dirigeants responsables.

Les deux tournois ont été attribués ensemble par acclamation. Vous êtes la seule à avoir renoncé à applaudir.

En tant que Norvégiens, nous ne pouvions pas donner d'acclamations dans cette situation. Nous voulions attirer l'attention sur le fait que dans un système où les intérêts et l'argent sont si importants, il faut suivre ses propres statuts. Il est très important que les procédures soient approfondies et qu'elles respectent les règles.

Auriez-vous espéré davantage de soutien? Peut-être aussi de la part de la fédération suisse?

Non, après tout, je suis dans ce jeu politique depuis quelques années et je suis suffisamment modeste pour ne pas être déçue par qui que ce soit. Je sais à quel point tout le système est difficile et complexe.

Quelle est votre relation avec Gianni Infantino?

J'essaie de ne jamais être personnelle dans mes critiques. Je suis moi-même une dirigeant élue. J'ai donc un grand respect pour les dirigeants élus de la FIFA. C'est pourquoi j'essaie toujours de me concentrer sur d'autres choses dans mes critiques. Que dit le règlement? Dans quel cadre devons-nous voter? Et si nous sommes inquiets à ce sujet, nous posons des questions, soulevons des objections et essayons de faire pression. Nous ne pouvons pas nous mettre d'accord sur tout, par exemple sur le plan culturel ou même religieux, et nous ne le ferons jamais. Mais nous pouvons nous mettre d'accord sur les statuts.

Gianni Infantino était présent en personne lors de la prestation de serment du président américain Donald Trump. Comment voyez-vous cela?

Il est très important que les responsables du football aient de bonnes relations avec tous les chefs d'État. Bien sûr, toujours avec une certaine distance. Le football est tellement grand qu'en tant que fonctionnaire, on rencontre toujours des chefs d'Etat. La Coupe du monde masculine de 2026 en Amérique du Nord est le plus grand événement sportif du monde, il faut donc avoir l'État à ses côtés. C'est pourquoi il est bon et important qu'Infantino ait une bonne relation avec Trump. Il est crucial de garantir la transparence et d'éviter les conflits d'intérêts.

Êtes-vous courageuse?

Je suis peut-être plus à cheval sur les principes que sur le courage. Mais je ne manque pas de courage. Je suis une personne qui n'a pas peur. Je pense que ma liberté est mon plus grand atout. Je peux faire autre chose à tout moment si je le souhaite. Mais je me considère aussi et surtout comme une joueuse d'équipe. Je dois toujours essayer de trouver un équilibre entre l'influence et la collaboration. Ce n'est qu'ainsi que je peux être efficace.

Jeudi, vous avez réussi à vous faire élire au Comité exécutif de l'UEFA. Vous êtiez la seule candidate pour le siège des femmes. Il y a deux ans, vous avez tenté votre chance par la voie «normale», sans succès.

Le siège des femmes était également disponible pour les femmes non présidentes de fédération. Comme je savais que Laura McAllister serait candidate, je ne voulais pas lui mettre des bâtons dans les roues en 2023. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans le milieu du football européen, c'est pourquoi nous devons travailler ensemble.

Avez-vous été déçue de ne pas y arriver par la voie «normale» en tant que femme?

Je savais que je n'y arriverais probablement pas. C'était très évident. Pour moi, c'était surtout une étape pour apprendre et normaliser le fait que des femmes soient candidates. Maintenant, nous avons un autre siège de femme. Je pense que c'est aussi pour cela qu'il a été créé. Ce serait un manque de respect si je n'étais pas candidate.

Votre nation rencontrera l'équipe nationale suisse lors de l'Euro féminin cet été. Quelles sont vos attentes pour ce championnat d'Europe en Suisse ?

Ce sera un grand tournoi. Tous les groupes sont très équilibrés. Les matches seront serrés, personne ne passera. Ce sera une véritable fête du football féminin. Et je pense que nous verrons encore une fois un niveau différent de celui de 2023 en Angleterre.

Pourquoi?

Nous assistons à une véritable explosion des clubs professionnels en Europe. Avant, quand je jouais, il n'y avait que les États-Unis et la Suède où l'on pouvait se définir comme professionnelle du football. Aujourd'hui, il y a des ligues professionnelles en Allemagne, en Espagne, en France, en Angleterre, aux Pays-Bas. Et il y en a de plus en plus. Les équipes nationales sont depuis longtemps à un bon niveau. Le fait que le football de club progresse aussi maintenant relève encore le niveau global.