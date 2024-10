Cristiano Ronaldo est toujours le footballeur le mieux payé

Cristiano Ronaldo reste le footballeur le mieux payé en 2024, avec des revenus vertigineux de 285 millions de dollars selon le classement publié par «Forbes». Il gagne plus que Lionel Messi et Neymar... réunis.

Cristiano Ronaldo a rejoint l'Arabie Saoudite en 2023. Photo: Anadolu via Getty Images

Blick Sport

Le classement «Forbes» 2024 des footballeurs les mieux payés ne réserve pas de grandes surprises, mais il confirme une tendance marquée depuis 2022: l’ascension fulgurante des clubs saoudiens dans le paysage économique du football mondial. Avec quatre joueurs dans le top 10, l’Arabie saoudite s’est imposée comme une nouvelle puissance, offrant des salaires astronomiques pour attirer les plus grandes stars.

Cristiano Ronaldo, qui a rejoint Al-Nassr en 2023, domine largement la liste avec un revenu total de 285 millions de dollars dont 220 millions sur le terrain et 65 en dehors. Son transfert en Arabie saoudite a été un tournant décisif, non seulement pour sa carrière, mais aussi pour la stratégie des clubs du pays, qui misent sur des noms iconiques pour renforcer leur image et leur attractivité.

Gains annexes stables

Malgré ses 39 ans, «CR7» continue de prouver qu'il est une marque mondiale. À titre de comparaison, en 2022, son revenu s’élevait à 115 millions de dollars, ce qui montre l’impact colossal de son transfert sur ses finances puisque ses revenus annexes n'ont pas beaucoup évolué (de 50 à 60 millions seulement).

Derrière le Portugais devenu intouchable, Lionel Messi, aujourd’hui à l’Inter Miami, a, lui aussi, franchi une étape importante en quittant l’Europe pour les États-Unis. Bien qu’il ne touche «que» 135 millions de dollars en 2024, son influence dans la Major League Soccer est indiscutable. En 2022, Messi culminait à 120 millions de dollars, soulignant une légère hausse malgré son exil américain. Contrairement à «CR7», l'Argentin gagne davantage hors du terrain et légèrement moins sur la pelouse.

Neymar, de son côté, continue de profiter de l’opulence saoudienne, avec 80 millions de dollars perçus à Al-Hilal et 30 millions en gains extra sportifs. En 2022, il était déjà troisième avec un revenu de 95 millions de dollars. Les clubs européens, eux, peinent à suivre ces chiffres mirobolants. Kylian Mbappé, transféré au Real Madrid en 2024, affiche 90 millions de dollars de revenus, dont 70 par son club, en baisse par rapport aux 128 millions qu'il avait touchés en 2022 au Paris Saint-Germain.

La Premier League en retrait

L’autre grande surprise de ce classement réside dans la progression des jeunes stars comme Vinicius Jr et Erling Haaland, qui cumulent respectivement 55 et 60 millions de dollars en 2024. En 2022, ces noms n’apparaissaient pas dans le top 10, ce qui témoigne de l’émergence d’une nouvelle génération à la conquête du marché mondial du football.

En comparaison, les joueurs de Premier League, pourtant réputée pour sa richesse, ne sont plus majoritaires dans ce classement. Mohamed Salah (53 millions de dollars) et Kevin De Bruyne (39 millions) maintiennent encore la présence anglaise, mais ils sont désormais éclipsés par la puissance financière saoudienne.

Sadio Mané, ancienne star de Liverpool, a rejoint Al-Nassr et poursuit donc cette tendance à l’exil saoudien qui n’est pas près de s’arrêter. Ce mouvement pourrait encore s’accélérer dans les prochaines années, avec d'autres grands noms attirés par des contrats faramineux. Le Sénégalais gagne 52 millions par année dont 48 millions en salaire et 4 millions hors du gazon saoudien.