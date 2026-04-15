Lionel Messi attaqué en justice pour un match non disputé

Lionel Messi et la sélection argentine sont poursuivis aux États-Unis après un amical manqué. Un promoteur réclame des millions pour rupture de contrat présumée.

Blick Sport

Le dossier prend une tournure judiciaire. Selon plusieurs médias, dont «The Sun», la société d’événementiel VID a lancé une procédure contre Lionel Messi et la fédération argentine. En cause: une tournée d’octobre dernier qui n’a pas respecté les engagements contractuels.

Au cœur du litige, un match amical face au Venezuela organisé à Miami. VID affirme avoir déboursé près de 7 millions de dollars pour sécuriser les droits de deux rencontres, avec une condition explicite: la présence de Messi sur le terrain pendant au moins trente minutes, sauf blessure. Mais l’octuple Ballon d’Or est resté en tribunes ce soir-là. Une absence lourde de conséquences pour le promoteur, qui évoque des pertes financières majeures liées notamment à la billetterie.

Une absence difficile à justifier

Le timing interroge. Car dès le lendemain, Messi était bien sur le terrain… avec l’Inter Miami. Un élément central dans l’argumentaire de VID, qui conteste toute indisponibilité physique du joueur. Dans la foulée, l’Argentin a bien disputé le second match de la tournée, face à Porto Rico. Insuffisant toutefois pour calmer la colère du promoteur, qui estime que la valeur commerciale de l’événement reposait avant tout sur la présence de la star dès le premier rendez-vous.

Au-delà de l’absence de Messi, VID détaille un préjudice plus large. La société réclame notamment le remboursement de prestations annexes, comme une loge privée réservée pour l’attaquant. S’ajoute un autre point de friction: la délocalisation d’un match, initialement prévu à Chicago, vers la Floride. Une décision qui aurait généré plus d’un million de dollars de pertes selon le plaignant.

Un feuilleton judiciaire en devenir

Enfin, le promoteur assure qu’une compensation avait été promise avec l’organisation future d’un match en Chine. Une promesse qui, selon lui, n’a jamais été honorée.

Pour l’heure, ni le clan Messi ni la fédération argentine n’ont officiellement répondu. Mais l’affaire illustre une tendance croissante: la judiciarisation des tournées internationales, où les enjeux économiques dépassent largement le cadre sportif. Et où l’absence d’une seule star peut suffire à faire vaciller tout un modèle.