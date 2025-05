Noah Okafor et Naples accrochés par le Genoa

Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Tout avait bien commencé dimanche pour les Napolitains qui ont ouvert rapidement la marque grâce à Romelu Lukaku (15e).

Mais le Genoa, assuré de son maintien et qui n'a donc plus rien à jouer, ne s'est pas désuni et a égalisé sur un tête du prodige italien Honest Ahanor (17 ans), repoussé dans son propre but par Alex Meret (32e).

A la 64e minute, Naples a repris l'avantage grâce à Giacomo Raspadori, mais Johan Vásquez a ramené les équipes à égalité (84e) et relancé le championnat.