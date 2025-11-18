La donne était simple pour l'Écosse: si elle voulait se rendre au prochain Mondial, elle devait gagner face au Danemark. Ce qu'elle a fait, au terme d'un scénario fou (4-2).

Retourné, but du milieu de terrain et qualification au bout du suspense

Scott McTominay a ouvert le score pour l'Écosse face au Danemark. Photo: imago/Focus Images

Quel scénario de folie à Hampden Park! Pour être certaine de s'envoler pour la prochaine Coupe du monde, l'Écosse savait ce qu'elle avait à faire: l'emporter face au Danemark pour ce dernier match de qualifications. Un match nul ou une défaite et les Écossais devraient passer par les barrages.

Est-ce que c'est ce facteur qui fait que le «Flower of Scotland» a résonné particulièrement fort dans l'enceinte à Glasgow, d'abord entonné en compagnie d'une cornemuse, puis a capella?

Les frissons ont sans doute parcouru Scott McTominay et celui-ci les a rendus au public lorsque, alors qu'à peine trois minutes de jeu avaient été jouées, il s'est envolé dans le ciel. Un retourné plus tard et le joueur de Naples donnait déjà l'avantage à son équipe, dans une ambiance de folie.

Puis, l'Écosse a énormément subi. En toute logique, le Danemark a égalisé sur pénalty, par un autre joueur napolitain, Rasmus Højlund (57e). Dans la foulée, Rasmus Kristensen a écopé d'un carton rouge et les Écossais allaient pousser (61e).

Ceux-ci pensaient avoir fait le plus dur avec le but de Lawrence Shankland (78e) mais tout de suite derrière et à 10, le Danemark a égalisé (82e). Et ce, jusqu'à la libération, dans le temps additionnel. D'une magnifique frappe du gauche depuis l'extérieur de la surface, Kieran Tierney a envoyé l'Écosse en Amérique du Nord (90+2e). Cette soirée est encore plus tombée dans la folie quand, au bout du bout, Kenny McLean a tenté sa chance depuis son propre camp et a fait mouche. De quoi conclure d'une sublime manière cette soirée magique pour l'Écosse.

Avec ce succès, les Écossais seront donc au rendez-vous l'été prochain. C'est la première fois depuis 1998 que la nation va disputer une Coupe du monde.

L'Espagne, la Belgique et l'Autriche se qualifient

L'Espagne, qui pouvait se permettre de s'incliner par six buts d'écart face à la Turquie mardi, n'a pas eu à forcer son talent à Séville. La Roja s'est contentée d'un nul 2-2 face aux Turcs, conservant ainsi trois longueurs d'avance sur ses adversaires du jour dans la poule E.

Soirée tranquille également pour la Belgique, qui était sous la menace de la Macédoine du Nord et du Pays de Galles dans le groupe J. Les Diables Rouges ont écrasé le Liechtenstein 7-0 avec notamment des doublés de Doku et de De Ketelaere. Ils disputeront leur 15e Coupe du monde, la quatrième d'affilée.

En tête de la poule H avec une marge de deux unités sur la Bosnie-Herzégovine, l'Autriche s'est pour sa part retrouvée menée dès la 12e par les Bosniens à Vienne après une réussite du natif de Granges Haris Tabakovic (ex-YB et GC). Les Autrichiens ont arraché le nul sur un but de Michael Gregoritsch à la 77e, s'offrant également une première phase finale depuis 1998.