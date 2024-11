1/2 C'est lors du match contre le Danemark en octobre à Saint-Gall que la montre a été portée pour la première fois. Photo: TOTO MARTI

Ce n'est plus un secret pour personne: l'entraîneur de la Nati Murat Yakin n'est pas seulement un fin connaisseur et amateur de cigares, mais aussi de montres. La dernière fois que ce sujet a fait les gros titres, c'était avant l'Euro en Allemagne, lorsque le quinquagénaire s'est présenté comme partie lésée dans un procès lié aux ex-Hells Angels et a demandé la restitution de six montres de sa collection qui avaient été saisies.

Mais actuellement, Murat Yakin se fait remarquer avec une nouvelle montre en dehors du terrain, qu'il porte systématiquement à chaque rendez-vous de l'équipe nationale depuis le match de Ligue des Nations à Saint-Gall contre le Danemark et dont le bracelet est rouge vif.

Murat Yakin porte la montre à chaque rendez-vous de l'équipe nationale. Photo: TOTO MARTI

Une Klepcys Dice Racing de la marque de luxe suisse Cyrus. Coût: la modique somme de 40'000 francs.

Comme l'explique Pablo Richard, propriétaire de Cyrus, interrogé à ce sujet, cette montre est une rareté dont la technique est unique à ce jour: «C'est un double chronographe. Deux qui fonctionnent indépendamment l'un de l'autre dans une montre - cela n'a jamais été fait auparavant». Les montres de Cyrus sont strictement limitées dans le domaine du haut de gamme absolu, avec des mouvements et des designs développés sur plusieurs années. Le modèle phare de la marque du Locle, dans le canton de Neuchâtel, peut être acheté pour environ 265'000 francs et a créé l'événement dans le secteur horloger.

Le modèle en question est une Klepcys Dice Racing de la marque de luxe suisse Cyrus. Coût : la coquette somme de 40 000 francs. Photo: Cyrus Watches

«Nous nous connaissons depuis longtemps et Murat Yakin était fasciné par nos modèles», explique Pablo Richard, propriétaire de Cyrus. Photo: Cyrus Watches

Yakin est désormais l'ambassadeur de cette marque de luxe. Pas de problème pour l'ASF : «En tant que personne privée, Murat Yakin peut faire de la publicité pour son partenaire contractuel privé». Photo: freshfocus