«Le ballon est très différent de celui de la Premier League»

Newcastle a fait un pas de géant vers la finale de la Coupe de la Ligue mardi soir en venant à bout d'Arsenal. Les Magpies se sont imposés 2-0 à l'Emirates Stadium, grâce à des buts de l'intenable Alexander Isak (37e) et Anthony Gordon (51e). Même si la possession était bien en faveur des Londoniens (70-30), les hommes du nord ont parfaitement jouer le coup lors de match aller.

Après le match et en conférence de presse, Mikel Arteta est revenu sur cette défaite. Et il a sorti une excuse plutôt particulière pour expliquer la défaite de son équipe… le ballon. «Il est très différent d'un ballon de Premier League, et il faut s'y adapter parce qu'il vole différemment, a avancé l'entraîneur des Gunners. Quand on le touche, la prise est très différente aussi, donc il faut s'y adapter.» Une adaptation qu'aurait apparemment mieux réussie Newcastle durant cette rencontre.

Toujours est-il qu'Arsenal a désormais jusqu'au 5 février – date du match retour – pour trouver la solution avec cette balle de la Coupe de la Ligue. Si les Londoniens veulent avoir une chance de décrocher ce trophée pour la troisième fois de leur histoire.