1/5 Sous son impulsion, l'Espagne est revenue au premier plan: Luis de la Fuente. Photo: TOTO MARTI

Christian Finkbeiner

Les mots de l'entraîneur de l'équipe nationale espagnole Luis de la Fuente avant le duel contre la Suisse à Ténérife sonnent comme une menace. «Nous voulons couronner cette formidable année par une victoire. Notre équipe n'est jamais rassasiée et veut toujours gagner». Même si le pays hôte est déjà assuré de terminer en tête de son groupe, la Roja n'est pas venue ne touriste dans ce paradis de vacances.

Car ce n'est que la quatrième fois de son histoire que l'Espagne se présente à Ténérife. Et les supporters de la plus grande des sept îles Canaries, qui compte 800 000 habitants, ne seront pas déçus. L'enthousiasme pour leur équipe nationale s'est manifesté ce week-end. Dès l'aéroport, les champions d'Europe ont été accueillis avec frénésie. La veille du match, 6000 à 7000 fans ont assisté à l'entraînement. Plus d'un club de Super League serait heureux d'avoir une telle moyenne de spectateurs.

Ils sont tous venus pour une bonne cause. En effet, les cinq euros d'entrée que chaque visiteur devait payer seront reversés aux victimes des dramatiques inondations dans les régions de Valence et de Castille-La Manche. «Nous avons été merveilleusement bien accueillis ici et nous allons essayer d'assumer notre responsabilité envers les supporters et de leur rendre quelque chose par notre performance sur le terrain», déclare Luis De la Fuente. Il va sans dire que le match d'aujourd'hui se jouera à guichets fermés.

Retour au sommet avec Luis De la Fuente

Depuis que l'entraîneur de longue date des sélections de jeunes espagnoles a repris les rênes de l'équipe nationale A après la décevante élimination en 8es de la Coupe du monde 2022 au Qatar, l'Espagne est redevenue le numéro 1 en Europe. En 2023, le champion du monde 2010 a remporté le Final Four de la Ligue des Nations et, un an plus tard, il a remporté le titre européen pour la quatrième fois après 1964, 2008 et 2012 - et ce de manière convaincante. Une nouvelle victoire permettrait à l'Espagne de terminer l'année en tête du classement mondial de la Fifa.

Sous la direction de Luis De la Fuente, l'Espagne a remporté 21 victoires en 26 matches et n'a perdu qu'un seul match officiel, contre l'Écosse (0-2) en mars 2023 lors des qualifications pour l'Euro. Depuis, l'équipe est restée invaincue en 20 matches officiels. La Nati a déjà pu se rendre compte de la force de l'Espagne en septembre à Genève, où elle s'est inclinée 4-1 malgré 70 minutes de supériorité numérique.

Contrairement à la Nati, où les absences importantes pèsent vite, Luis De la Fuente peut puiser dans un incroyable réservoir de talents. Les absences de la star de Manchester City Rodri et du jeune prodige de 17 ans Lamine Yamal ne posent visiblement aucun problème. Et l'absence de Mikel Oyarzabal, Martín Zubimendi et Alex Baena, partis après le match contre le Danemark, ne devrait pas non plus peser lourd dans la balance.

Une largeur d'effectif incroyable

De plus, quatre joueurs de l'effectif actuel ont grandi aux Canaries. L'un d'entre eux est Pedri, le milieu de terrain offensif du FC Barcelone. Il a obtenu 45 billets pour sa famille et ses amis, «mais je n'ai pas pu satisfaire tous les souhaits». Pour lui, ce match dans son île est une motivation particulière. Il en va de même pour Alvaro Morata qui en marquant contre la Nati son 38e but sous le maillot espagnol, pourrait rejoindre Fernando Torres, numéro 3 du palmarès éternel de l'Espagne.

Eray Cömert, qui connaît de nombreux adversaires de la ligue espagnole, a déclaré qu'il se réjouissait de ce match. Il reste à espérer que le duel avec le champion d'Europe qui clôturera l'année ne se transforme pas en cauchemar pour lui et ses collègues de la Nati.