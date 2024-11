Edin Terzic, José Mourinho, Erik ten Hag à l'étranger, Alain Geiger, Urs Fischer et Lucien Favre en Suisse... Où tous ces techniciens renommés vont-ils rebondir dans les prochains jours ou les prochains mois? Tour d'horizon non exhaustif.

Les rumeurs les plus brûlantes!

1/12 L'ex-entraîneur de Dortmund Edin Terzic se dirige-t-il vers l'Italie? Photo: imago/Kirchner-Media

Andrea Cattani

La saison ne compte qu'une dizaine de matches dans les grands championnats européens, mais certains clubs tirent déjà la sonnette d'alarme. La Roma et Hoffenheim ont déjà limogé leur entraîneur après un début de saison raté, tandis que d'autres clubs, comme Dortmund, sont en ébullition.

Les candidats de renom ne manquent pas sur le marché des entraîneurs. Voici les noms d'entraîneurs les plus en vogue - et où ils sont actuellement en discussion.

Erik ten Hag

Fin octobre, le Hollandais Erik ten Hag a dû céder sa place chez les Red Devils après un peu plus de deux ans passés à Manchester United, à la suite de performances en demi-teinte. Malgré un bilan globalement décevant à ManUtd, Erik ten Hag garde toujours l'image d'un bon formateur avec un penchant pour le football offensif. C'est surtout avec l'Ajax (trois championnats, deux coupes, demi-finale de la Ligue des champions) qu'il a atteint des sommets. Aujourd'hui, Erik ten Hag est l'un des favoris pour le poste d'entraîneur de la Roma. Chez les Italiens, il serait déjà le troisième homme sur la ligne de touche cette saison.

Ruud van Nistelrooy

Jusqu'au départ d'Erik ten Hag, l'ancien attaquant de Manchester United Ruud van Nistelrooy était engagé comme entraîneur assistant à Manchester. Ensuite, l'homme de 48 ans a pris le relais en tant qu'entraîneur intérimaire - et a immédiatement fait ses preuves: trois victoires et un match nul en quatre matches, voilà un bilan remarquable! Mais comme l'ex-entraîneur du Sporting Ruben Amorim est désormais en charge de Manchester United, il n'y a plus de place pour Ruud van Nistelrooy. Mais le Néerlandais a eu le temps de se faire une belle publicité.

Roger Schmidt

Le Borussia Dortmund n'a pas commencé la saison comme il le souhaitait. Déjà éliminé de la Coupe d'Allemagne et 7e du championnat, l'entraîneur Nuri Sahin est sous pression. Roger Schmidt est déjà pressenti pour lui succéder au BVB. L'ancien entraîneur de Leverkusen et d'Eindhoven a été licencié de Benfica en août dernier. Roger Schmidt est synonyme de football offensif, intense et attractif. Une philosophie de jeu qui plaît du côté de Dortmund.

Edin Terzic

A propos de Dortmund: l'été dernier et après la finale de la Ligue des champions perdue contre le Real Madrid, Edin Terzic avait demandé à résilier son contrat avec le Borussia. Il était alors un candidat très chaud pour entraîner l'AS Rome. Mais l'engagement a échoué parce que les deux parties n'ont pas pu se mettre d'accord sur un objectif commun pour la saison. Aujourd'hui, Edin Terzic est à nouveau pressenti comme entraîneur dans la capitale italienne. Détail piquant: à la Roma, Edin Terzic retrouverait le défenseur Mats Hummels (35 ans), une vieille connaissance.

Christian Ilzer

Cet entraîneur est solidement bien installé dans son club et pourtant, il est très convoité, surtout par un club de Bundesliga Christian Ilzer. Ces dernières années, cet Autrichien de 47 ans a fait de Sturm Graz le nouveau numéro 1 en Autriche. Son équipe a même réalisé le doublé avec le Suisse Gregory Wüthrich en défense et se bat actuellement avec brio en Ligue des champions. De quoi attiser les convoitises: Malgré un contrat courant jusqu'en 2026, Hoffenheim est très intéressé par Christian Ilzer après le licenciement de Pellegrino Matarazzo. Il semble que l'on discute d'une indemnité de transfert pouvant atteindre trois millions d'euros.

José Mourinho

José Mourinho est également sous contrat. Mais le «Special One» serait prêt à payer pour un départ anticipé de Fenerbahçe, tant il paraît que le Portugais n'est pas très heureux au sein du grand club turc. De plus, José Mourinho ne cache pas qu'il aimerait travailler à nouveau en Angleterre après avoir entraîné Chelsea, Manchester United et Tottenham. Il aurait identifié Newcastle United comme destination possible. L'actuel huitième de Premier League accentuera-t-il la pression sur son entraîneur Eddie Howe?

Urs Fischer

Reviendra-il en Suisse? Acceptera-t-il à nouveau un poste en Bundesliga? Ou fera-t-il quelque chose de complètement différent? Lorsqu'un poste d'entraîneur important se libère quelque part, le nom d'Urs Fischer ne tarde pas à être évoqué. Le Zurichois était sur la liste du VfL Bochum, et à Mönchengladbach, il a déjà été pressenti pour succéder à Gerardo Seoane. En Suisse aussi, le technicien était en tête de liste après le licenciement de Patrick Rahmen à YB. Le fait est qu'Urs Fischer lui-même ne s'est jamais exprimé publiquement sur ces rumeurs. Il est donc difficile de dire si un défi approprié se présentera encore à lui cette saison.

Outre Urs Fischer, d'autres entraîneurs suisses de premier plan sont à la recherche d'un club. Raphael Wicky est sans club depuis mars dernier. Plus d'un an s'est déjà écoulé depuis le départ d'Alain Geiger de Servette. Et peut-être que Lucien Favre, après son dernier engagement à Nice (jusqu'en janvier 2023), veut à nouveau tenter sa chance.