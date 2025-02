Everton accroche Liverpool dans un finish exceptionnel

James Tarkowski a inscrit le but égalisateur pour Everton. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Le défenseur James Tarkowski a envoyé un missile en pleine lucarne au bout d'un interminable temps additionnel (90e+8) pour faire chavirer ses supporters dans un stade en fusion. Des fans sont même entrés sur la pelouse, brièvement, pour fêter l'égalisation, qui a été accordée plusieurs secondes après, le temps que le corps arbitral élimine la possibilité d'un hors jeu.

Des échauffourées entre joueurs ont suivi le coup de sifflet final après une célébration d'Abdoulaye Doucouré devant les supporters de Liverpool. L'excitation entourant le derby de la Mersey était décuplée par le fait qu'il se jouait pour la dernière fois à Goodison Park, le stade des Toffees inauguré en 1892, bientôt promis à la démolition.

Les Reds freinés

Pour l'événement, Everton a freiné le rival Liverpool dans sa course vers le titre. Les Reds, avec 57 points, comptent sept longueurs de plus qu'Arsenal (2e, 50 pts) et dix de plus que Nottingham Forest (3e, 47 pts).

Everton a ouvert le score par Beto (11e, 1-0) mais s'est fait renverser sur une tête d'Alexis Mac Allister (16e, 1-1) et un but de Mohamed Salah (73e, 1-2), son 22e en 24 matches de Premier League cette saison.

Les Toffees ont rapidement perdu sur blessure l'ancien ailier de l'OM Iliman Ndiaye, sorti en pleurs, le visage enfoui sous son maillot. La rencontre a été hachée par de nombreuses fautes. L'arbitre a par exemple distribué cinq cartons jaunes en première période, et deux rouges pour Doucouré et Curtis Jones après le coup de sifflet final.