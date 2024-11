1/4 Le milieu de terrain équatorien Marco Angulo est décédé à seulement 22 ans. Photo: AFP

Andrea Cattani

Le football équatorien est sous le choc. Après une longue lutte pour sa survie, le jeune professionnel Marco Angulo est décédé lundi des suites d'un grave accident de la route. Il n'avait que 22 ans.

Le joueur de l'équipe nationale d'Equateur a été victime d'un accident de voiture début octobre dans la capitale Quito en tant que passager et se trouvait à l'hôpital depuis. Lors du crash, Marco Angulo a subi de graves blessures à la tête et a ensuite dû être opéré à plusieurs reprises et placé dans un coma artificiel. Les médecins ne pouvaient plus rien faire pour lui.

Deux personnes, dont Roberto Cabezas, un autre footballeur professionnel, avaient été tuées sur le coup dans l'accident. Deux autres personnes impliquées avaient survécu à l'incident, blessées.

Déjà impliqué dans un crash mortel en 2022

Début 2023, Marco Angulo avait été transféré en MLS, à Cincinnati, pour plus de 2 millions de dollars. Il y côtoyait notamment l'ancien attaquant d'YB Yuya Kubo. Mais le milieu de terrain n'a pas réussi à percer aux Etats-Unis, raison pour laquelle il est retourné dans son pays en mars dernier.

La tristesse est immense au sein du club de Marco Angulo, la LDU Quito. «Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Sa mort est une perte qui laissera une trace indélébile dans nos cœurs», écrit le club dans un communiqué. Fait particulièrement tragique pour la famille du joueur, il s'agissait du deuxième grave accident de la route dans lequel Marco Angulo était impliqué. En 2022 déjà, son cousin avait perdu la vie dans un crash. Marco Angulo était également passager du véhicule lors de cet accident.