Deux footballeuses professionnelles, toutes deux avec de longs cheveux blonds, les yeux bleus et un large sourire. Il faut y regarder à deux fois pour distinguer la défenseure suisse Nadine Riesen (25 ans) de l’internationale anglaise Alessia Russo (26 ans).
Depuis l’Euro 2025 organisé en Suisse, Riesen et Russo sont volontiers surnommées par les supporters «les jumelles perdues». Il n’y a pourtant pas eu de rencontre entre elles durant la compétition. La Nati a en effet été éliminée en quarts de finale, tandis que l’Angleterre a remporté le titre en finale face à l'Espagne.
Le face-à-face a finalement eu lieu plus tard lors d’un match amical à Herzogenaurach (Allemagne), opposant l’Eintracht Francfort de Riesen à Arsenal, où évolue Russo. Les organisateurs n’ont pas résisté à l’envie de faire poser les deux joueuses ensemble. Arsenal a publié les photos sur Instagram avec humour: «On dirait que nous voyons double».
Si ce match s’est tenu à huis clos, les choses sérieuses reprennent très bientôt devant le public. Nadine Riesen entamera la saison de Bundesliga avec Francfort dimanche prochain, tandis qu’Arsenal commencera sa campagne le 6 septembre.