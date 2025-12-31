Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale et avec une équipe remaniée, l'Algérie a poursuivi son sans-faute plein de promesses pour la suite dans la CAN 2025.

ATS Agence télégraphique suisse

La sélection de Vladimir Petkovic a dominé la Guinée équatoriale 3-1, mercredi à Rabat.

Avec ce troisième succès en trois matches dans le groupe E de cette Coupe d'Afrique des nations, les Algériens consolident leur 1re place, devant le Burkina Faso et le Soudan également qualifiés. Ils joueront en 8e de finale contre la RD Congo.

Mercredi, le sélectionneur suisse des Fennecs Vladimir Petkovic avait laissé au repos neuf titulaires dont le capitaine Riyad Mahrez, co-meilleur buteur de cette CAN avec trois buts, ou le gardien Luca Zidane, suppléé par le Caennais Anthony Mandrea.

Les remplaçants ont eu à coeur de se montrer dans un match qui ne manquait d'enjeu, les Algériens voulant effacer le traumatisme de leur défaite face au même adversaire (1-0) lors de la précédente CAN, qu'ils avaient quittée dès la phase de groupe.

Cette fois, l'affaire a été pliée en moins d'un quart d'heure grâce à Zineddine Belaid de la tête sur corner (19e), Farès Chaïbi d'un coup de canon sous la barre (25e) et Ibrahim Maza encore de la tête pour son deuxième but dans cette édition (32e).

C'est la troisième fois que les Fennecs bouclent la phase de groupe d'une Coupe d'Afrique des Nations sur un sans-faute, après 1990 et 2019. Les deux seules éditions où les Algériens ont soulevé le trophée à la fin.