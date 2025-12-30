Le Sénégal évite l'affrontement avec l'Algérie

En battant les Guépards du Bénin 3-0, les Lions de la Teranga ont évité de défier les Fennecs algériens en 8es de la CAN. Ils seront opposés soit au Soudan, soit au Burkina Faso. L'Algérie, elle, défiera les Léopards congolais.

AFP Agence France-Presse

Le Sénégal, favori de la compétition avec l'hôte marocain, a terminé premier de son groupe, évitant ainsi d'affronter l'Algérie en huitième de finale de la CAN 2025, grâce à sa victoire 3-0 sur le Bénin mardi à Tanger.

Qualifiés avant le coup d'envoi de leurs rencontres, le Sénégal, le Bénin et la République Démocratique du Congo, opposée au Botswana (3-0), déjà éliminé, à Rabat, jouaient pour connaître leur adversaire en huitièmes de finale.

Les Lions de la Teranga et les Léopards, 4 points chacun avant la 3e journée, se sont disputés, à distance, la première place du groupe, souhaitant surtout éviter de terminer deuxième et d'affronter ainsi l'Algérie en huitièmes.

Le Sénégal termine donc premier et affrontera le 3e du groupe E, soit le Soudan, soit le Burkina Faso, samedi à Tanger. Ce sera sans son capitaine Kalidou Koulibaly, expulsé mardi.

La RDC hérite de l'Algérie qu'elle affrontera mardi à Rabat, tandis que le Bénin, troisième, défiera l'Égypte de Mohamed Salah, lundi à Agadir.