Blue Sport augmente encore ses prix et réduit son offre

1/2 La nouvelle saison de Super League pourra être regardée sur Blue Sport. En revanche, la Serie A italienne et la Ligue 1 française ne seront plus disponibles.

Nicola Imfeld

À peine l'Euro 2024 se terminera-t-il ce dimanche qu'il sera déjà temps de penser à la prochaine saisons de Super League. Le championnat suisse reprend ses droits le week-end du 20-21 juillet. Ce sera donc aussi la reprise chez Blue Sport. Mais une mauvaise nouvelle attend les fidèles fans de foot.

Mercredi soir, la filiale de Swisscom a informé ses clients de longue date par e-mail d'une augmentation de prix. Au lieu de 29.90 francs, l'abonnement Blue Sport coûtera désormais 34.90 francs. Elle avait déjà procédé à l'ajustement des prix pour les nouveaux clients il y a un peu plus d'un an.

Les anciens abonnés doivent donc, eux aussi, ouvrir davantage leur porte-monnaie. «Blue Sport aligne désormais les prix de tous ses clients sur l'abonnement actuel. Le nouveau prix de CHF 34.90/mois sera valable à partir du 1er septembre 2024. L'adaptation des prix sera automatique si tu es toujours titulaire d'un Blue Sport Pass à cette date», écrit la chaîne de télévision dans son e-mail.

Ces ligues disparaissent

Comble de l'ironie, Blue Sport réduit son offre dans le même temps. Dès le début de la prochaine saison, la chaîne ne diffusera plus de matches de la Serie A italienne ni de matches de la Ligue 1 française. C'est le concurrent DAZN qui s'est assuré les droits exclusifs.

Dans un e-mail envoyé à ses clients il y a quelques semaines, Blue Sport a évoqué l'adaptation de l'offre: «Sur le marché dynamique des droits sportifs, il arrive malheureusement que des choses qui ont fait leurs preuves disparaissent. Dans notre cas, la Série A et la Ligue 1.» L'entreprise s'est efforcée de prolonger les droits, mais elle a aussi une «vision économiquement responsable de la valeur des droits sportifs». Autrement dit, les droits TV pour la Serie A et la Ligue 1 étaient trop chers pour Blue Sport.

«L'offre la plus complète de Suisse»

Désormais, les fans de football suisses auront droit, en plus de la Super League et des compétitions européennes, à la Premier League (via Canal+) et à la LaLiga espagnole. Un autre changement est prévu: SRF retransmettra à nouveau un match par semaine en libre accès à partir de la prochaine saison de Ligue des champions.

«Des adaptations de prix sont nécessaires pour rester compétitif sur le marché national et international des droits sportifs» Blue Sport, diffuseur le la Super League

Interrogé par Blick sur la réduction de l'offre et l'augmentation des prix, Blue tempère et évoque une «offre de football la plus complète de Suisse». «Un abonnement qui, en comparaison nationale et internationale, est unique en son genre par son attractivité et son prix. Des adaptations de prix sont nécessaires pour rester compétitif sur le marché national et international des droits sportifs», explique la filiale de Swisscom.

La chaîne assure qu'elle développe constamment son offre sportive et qu'elle investit dans la qualité de ses produits. Blue Sport cite par exemple des «investissements importants» dans la production, davantage de fonctionnalités pour les clients comme les statistiques des équipes et des émissions nouvellement lancées. «De plus, nous avons pu nous assurer à long terme les ligues les plus importantes, entre autres la Ligue des champions jusqu'en 2027 et la Super League jusqu'en 2030 au moins.»