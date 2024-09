Cédric Heeb et BliKI – der intelligente Helfer

La situation s'aggrave pour Gerardo Seoane (45 ans) au Borussia Mönchengladbach. L'entraîneur suisse des Fohlen est sous pression après un début de saison décevant avec seulement trois points en quatre matches.

En février, le Borussia l'a emporté 5-2 au Borussia-Park contre Bochum, mais depuis, c'est la dégringolade. Plus aucune victoire à domicile n'a été engrangée depuis et cette saison encore, les Fohlen attendent leur premier succès dans leur stade. Gerardo Seoane ne peut plus se cacher derrière des défaites contre des équipes de premier plan comme Leverkusen et Stuttgart. Car désormais, avec Union Berlin et ensuite Augsbourg, Heidenheim, Mayence et Brême, arrivent des adversaires qu'il faut battre absolument.

La direction du club autour du président Rainer Bonhof et du directeur sportif Roland Virkus regarde de près et attend des victoires - peu importe comment. Virkus: «Je me fiche qu'on dise après le coup de sifflet final que c'était une victoire sale. L'essentiel est de gagner». Et Rainer Bonhof de conclure: «Nous devons enfin inspirer du respect à nos adversaires, ce qui n'est plus le cas».

Les choses se corsent pour Gerardo Seoane. Il attend une victoire à domicile avec Mönchengladbach depuis février.

Gerardo Seoane: «Je ne vois jamais les matches sans nuance»

Gerardo Seoane lui-même balaie la pression: «Nous l'avons eue dès le début, même avant le premier tour de coupe à Aue. Je ne vois jamais les matches sans nuance, cela ne fait que détourner l'attention de l'essentiel».

Relativiser et nuancer, c'est bien. Mais Mönchengladbach doit maintenant produire de toute urgence des résultats probants. Les cinq prochains matches seront décisifs, même si Gerardo Seoane refuse de raisonner ainsi. La situation est claire: c'est maintenant que les choses deviennent vraiment sérieuses.