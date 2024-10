Déception pour Granit Xhaka (à droite) et Leverkusen. Photo: keystone-sda.ch 1/7

Ramona Bieri

La saison dernière, Leverkusen n'a encaissé que 24 buts et est devenu champion de manière souveraine. Mais c'est peu dire que le rythme n'est pas le même cette saison, bien au contraire! Après six matchs de championnat, le club a déjà encaissé douze buts et n'occupe que la cinquième place. Ce week-end, Granit Xhaka et ses coéquipiers ont laissé filer une avance de 2-0 contre le promu Holstein Kiel.

L'expert de Sky Dietmar Hamann est très sévère avec l'équipe du capitaine de la Nati. «C'est la même équipe que l'année dernière, c'est inexplicable!», s'étonne-t-il. «C'est peut-être dû au fait que l'on attend d'eux qu'ils «gagnent les matches à domicile 3-0, 4-0 ou 5-0». Il faut certes pardonner telle ou telle moins bonne performance, mais des faux-pas ne doivent pas se produire trop souvent si le Bayer veut à nouveau devenir champion. Sa conclusion: «Ils sont très loin du niveau de l'année dernière».

Une certaine arrogance s'est-elle installée à Leverkusen? L'entraîneur Xabi Alonso ne veut pas en entendre parler. Il est toutefois conscient qu'il y a eu trop de hauts et de bas. «La grande erreur a été les 30 minutes qui ont suivi le 2-0», estime-t-il après le match. «Nous pensions que ça allait aller. Nous n'avons pas été intelligents. Nous avions le contrôle, mais un contrôle trop mou, pas agressif».

«On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes»

Même son de cloche du côté du capitaine Lukas Hradecky. Lui non plus ne se retient pas de critiquer le match de Leverkusen. «Nous sommes champions, tout est beau. Nous sommes devenus champions parce que nous avons abordé les matches comme des fous. Je n'ai pas vu cette envie sans fin aujourd'hui. Nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes. On ne doit pas laisser l'adversaire en vie!»

Au moins, Leverkusen a maintenant suffisamment de temps pour s'attaquer au problème. Le prochain match n'est prévu qu'après la pause internationale, le 19 octobre à domicile contre Francfort.