Le Sénégal est venu à bout du Soudan 3-1 en 8es de finale de la CAN. Réduits à dix dès la 26e, les Maliens se sont imposés aux tirs au but (1-1, 3-2 tirs au but) face à la Tunisie.

ATS Agence télégraphique suisse

Après avoir concédé l'ouverture du score, les Sénégalais ont pu compter sur un doublé de Pape Gueye pour l'emporter. Privé de leur capitaine Koulibaly, suspendu, les Lions du Teranga ont obtenu l'essentiel face à une équipe soudanaise qui n'avait pas marqué un seul but pour se hisser en phase finale. En effet, le Soudan avait obtenu son unique succès face à la Guinée équatoriale à la faveur d'un autogoal.

Pourtant, c'est bien le Soudanais Aamir Abdallah qui a mis le feu aux poudres à la 6e. Pape Gueye, qui évolue à Villareal, a redonné l'avantage aux siens avant la pause à la faveur d'un doublé (29e, 45e). L'attaquant du PSG de 17 ans Ibrahim Mbaye a lui assuré la qualification sénégalaise en scellant le score à la 77e.

Gaoussou Diakité a marqué son tir au but

Entre le Mali et la Tunisie, il a fallu attendre la 88e pour voir enfin la Tunisie profiter de sa supériorité numérique grâce à la réussite de Firas Chaouat, entré à la 70e. Dans le temps additionnel, une main dans la surface tunisienne repérée par la VAR a permis à Lassine Sinayoko de transformer un penalty salvateur pour le Mali et revenir à un partout.

Emmenés jusqu'à la fin des prolongations par de courageux Maliens, les Tunisiens ont fini par s'avouer vaincus en s'inclinant 3-2 aux tirs au but, notamment grâce à la réussite du joueur du Lausanne-Sport Gaoussou Diakité, entré à la fin du temps réglementaire. Le Mali affrontera donc la Tunisie en quart de finale. Dylan Bronn revient lui à disposition du Servette FC.