La Nati féminine lance ses qualifications pour la Coupe du monde 2027 sans une de ses meilleures joueuses, Smilla Vallotto, mais avec l'espoir de remporter deux victoires importantes, face à l'Irlande du Nord à Lausanne et à Malte.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

L'équipe de Suisse féminine lance son année 2026 avec deux matches déjà très importants en vue de la Coupe du monde 2027 au Brésil. La Nati affrontera l'Irlande du Nord le 3 mars à Lausanne et Malte le 7 mars à l'extérieur. Un entraînement public est prévu le mercredi 25 mars à la Tuilière dès 17h30.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

L'Espagnol procède à quatre changements par rapport à la dernière sélection, avec un énorme coup dur: l'absence de Smilla Vallotto, récemment opérée des amygdales et pas encore totalement remise. Les deux seules Romandes sélectionnées sont donc Iman Beney (Manchester City) et Leila Wandeler (West Ham). Julia Stierli et Seraina Piubel font elles leur retour avec la Nati.

«Nous améliorer dans tous les domaines»

«Après un premier stage consacré à la découverte du nouveau style de jeu, place maintenant aux qualifications. Nous voulons franchir une nouvelle étape et nous améliorer dans tous les domaines. Nous devons mieux nous affirmer et remporter ces premiers matchs, car le voyage vers le Brésil commence maintenant», déclare Rafel Navarro. Le Catalan le sait: son mandat n'a pas très bien commencé, avec deux matches très décevants à Jerez de la Frontera en fin d'année face à la Belgique et au Pays de Galles.

Des ajouts dans le staff technique

A noter des nouveautés au sein du staff technique avec l'arrivée d''Ignacio Villamía Mora notamment. Âgé de 33 ans, il rejoint la Nati en tant qu’entraîneur adjoint et analyste vidéo sur mandat.

Des changements sont aussi à noter dans le domaine de la nutrition. Avec Catalina Carabias, une nutritionniste rejoint pour la première fois le staff de l'équipe nationale sur la base d'un mandat. Francesco Baraldo Sano rejoint également l'équipe en tant que nouveau cuisinier. Il travaille déjà pour l'équipe nationale masculine.