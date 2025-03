Rimante Jonusaite et les Servettiennes n'ont plus que le championnat à jouer depuis mercredi soir et leur élimination cruelle face à Bâle. Photo: Getty Images

Servette vit une semaine importante, tant en championnat qu'en Coupe de Suisse. Les Servettiennes, en sept jours, jouent une partie importante de leur saison et, malheureusement, le grand objectif de la Coupe de Suisse s'est envolé mercredi soir à la Praille. Le FC Bâle est en effet venu s'imposer aux tirs au but, au terme d'une séance irrespirable, et la déception était grande dans les rangs genevois.

La bonne nouvelle: le rebond peut être immédiat en championnat puisqu'après avoir gagné 4-0 sur le terrain de Zurich le week-end dernier, les Genevoises accueillent Grasshopper ce dimanche dans leur stade des Trois-Chêne, à 16h. Il faudra donc vite se remobiliser après la déception de la Coupe et ce point n'inquiète pas la capitaine Maeva Clémaron. La capitaine du Servette FC Chênois Féminin l'assure: ses coéquipières et elles ont de la ressource.

«L'échec a une certaine vertu»

«L''échec a une certaine vertu: c'est le moment où on apprend le plus. Quand on est tout le temps en réussite, peut-être qu'il y a des moments où on ne se remet pas en question. Ce soir, on est déçues, c'est sûr, mais on va préparer ce match contre GC en retrouvant ce qui fait notre force au quotidien: la détermination. On doit se servir de cette élimination pour prendre vraiment conscience de notre potentiel. On a perdu un objectif ce mercredi soir, mais celui qui reste, le championnat, il est atteignable pour nous. Mais on le sait: ça nécessite beaucoup de travail encore. On a la mentalité pour», assure la Française, pour laquelle la notion de groupe est primordiale.

«Oui, deux filles ont manqué leur tir au but ce soir. Mais personne n'a le droit de leur faire de reproches. On est une équipe, on gagne ensemble, on perd ensemble. Elles ont eu du courage d'y aller», assure la capitaine, rejointe par Sandrine Mauron.

«On méritait mieux»

«On méritait mieux dans cette demi-finale, mais la gardienne adverse a sorti un grand match. On a dominé, mais on n'a pas marqué nos occasions. Voilà, c'est un objectif qui s'envole, mais il reste celui du championnat», assure la milieu de terrain de l'équipe de Suisse. Après la réception de GC ce dimanche, Servette retrouvera le FC Bâle la semaine prochaine, déjà, pour une revanche désormais très attendue, avec la première place du classement en jeu.

Si GC se présentera aux Trois-Chêne dimanche, cette demi-finale de Coupe s'est jouée à la Praille, dans le but de créer un véritable événement. Un peu plus de 600 personnes sont venues y assister, ce qui ne frustrait cependant pas Maéva Clémaron. «Je ne suis pas du tout déçue de cette affluence. C'est un match en semaine, à 19h, les gens travaillent, les enfants ont l'école le lendemain. On a surtout apprécié le fait que le club propose l'entrée libre, les gens payaient ce qu'ils voulaient. C'est hyper intéressant comme démarche est on est ravies de l'affluence. Les gens qui étaient là ont fait beaucoup de bruit, encore plus pendant la séance de tirs au but. On remercie toutes les personnes qui étaient là ce soir», assure la capitaine du Servette FC Chênois Féminin, bien plus reconnaissante d'avoir pu jouer dans un grand stade que frustrée qu'il ait sonné creux. «Jouer dans un grand stade, c'est toujours autre chose. Bien sûr qu'on aimerait qu'il y ait plus de monde, mais ça viendra avec encore plus de communication», espère-t-elle.

Une pelouse meilleure à la Praille qu'à Chênois

La qualité de la pelouse a été un argument déterminant. «On aime aussi jouer aux Trois-Chêne, mais c'est vrai qu'en hiver, le terrain est un peu plus complexe pour appliquer notre jeu, qui est un jeu de possession. On aime jouer ua foot, et ce n'est pas toujours facile là-bas. Le stade de la Praille s'y prête beaucoup plus», estime Maéva Clémaron.

Sandrine Mauron, elle, n'avait qu'un regret mercredi: que la VAR ne soit pas installée. «Vu qu'on était dans un grand stade, on aurait aimé en bénéficier. Je trouve qu'en Coupe de Suisse, on pourrait y avoir droit dès les quarts ou les demi-finales.» Et ainsi, peut-être que Servette aurait bénéficié d'un penalty évident en fin de partie, que l'arbitre n'a pas sifflé et n'a pas eu la possibliité de revoir à l'écran...

