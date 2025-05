Un arbitre polonais meurt à seulement 28 ans

Blick Sport

Ancien joueur et arbitre en troisième division polonaise, Oskar Harezlak est décédé. C'est ce qu'a annoncé la famille du jeune homme qui a disparu ce lundi à l'âge de 28 ans seulement après une longue maladie. La Fédération de la voïvodie de Petite-Pologne a également rendu hommage à l'officiel: «C'était un homme qui travaillait dur pour réaliser ses rêves. Les plus hautes ligues étaient à sa portée; il ne lui manquait que de temps. Son dévouement et son professionnalisme sur le terrain resteront dans la mémoire de tous ceux qui ont eu l'honneur d'entraîner des matches avec lui.»

Le site «Sport.pl» rapporte qu'Oskar Harezlak avait été diagnostiqué avec une immunodéficience primaire en 2011. Sept ans plus tard, il avait reçu un terrible verdict: lymphome agressif de stade IV. Autant dire que malgré les huit cycles de chimiothérapie et une autogreffe de la moelle osseuse, l'arbitre avait peu de chance de s'en sortir. Il a perdu son combat à la maladie en début de semaine.