Vingt-quatre pays se disputeront dès dimanche la suprématie sur le continent africain. Huit joueurs évoluant en Super League participent au tournoi et manqueront donc à leur club respectif.

Ces joueurs de Super League vont participer à la Coupe d'Afrique des Nations

Gian Andrea Achermann et Simon Strimer

La Coupe d'Afrique des Nations débute dimanche avec le match d'ouverture entre le Maroc et les Comores (20h, heure suisse). Et les clubs de Super League sont représentés!

Grasshopper

Deux joueurs vont manquer aux Sauterelles. Le solide défenseur Abdoulaye Diaby et le milieu de terrain Imourane Hassane représenteront en effet GC à la CAN. Le premier porte le maillot du Mali, le second celui du Bénin.

Lausanne

Lausanne va perdre son artiste! Tandis qu'Abdoulaye Diaby, du haut de son 1,98 m, fait le ménage en défense pour le Mali, Gaoussou Diakité, prêté par Salzbourg au LS, est chargé d'assurer le danger devant le but adverse. L'attaquant, qui est moins en forme depuis quelques semaines, a marqué quatre buts en Super League, le dernier fin octobre.

Lugano

Mohamed Beladj Mahmoud, aussi appelé Hadj Mahmoud, a remporté la Coupe de Suisse avec Lugano en 2022. Cet hiver, le milieu de terrain de 25 ans veut partir à la chasse à la coupe avec la Tunisie. Jusqu'à présent, il ne compte que deux sélections, après avoir fait ses débuts en septembre dernier.

Servette

Comme le Mali, la Tunisie compte deux représentants de Super League dans son effectif. Comme Hadj Mahmoud, le défenseur central Dylan Bronn se rendra lui aussi à la Coupe d'Afrique des Nations avec les Aigles de Carthage.

Young Boys

YB va perdre temporairement le spectaculaire arrière gauche Jaouen Hadjam, sélectionné par le Suisse Vladimir Petkovic pour l'Algérie. Pas de surprise: Jaouen Hadjam est titulaire dans l'esprit de l'ancien coach de la Nati.

Challenge League

Étoile Carouge et Yverdon sont également représentés à la Coupe d'Afrique. Les Genevois seront privés de leur gardien et capitaine: Signori Antonio, aussi appelé Dominique, joue pour l'Angola. Et Yverdon devra se passer dans les prochaines semaines du puissant défenseur central Mohamed Tijani, qui représente le Bénin.

Le gardien de Saint-Gall Lawrence Ati Zigi et le défenseur du FC Bâle Jonas Adjetey ne sont eux pas de la partie. Le Ghana s'est qualifié pour la Coupe du monde 2026, mais pas pour la Coupe d'Afrique, ce qui est assez rare, surtout pour le quadruple champion d'Afrique.