Les Suissesses vont connaître leurs adversaires pour «leur» Euro

Pia Sundhage connaîtra les adversaires de «son» équipe de Suisse lundi soir Photo: SALVATORE DI NOLFI

ATS Agence télégraphique suisse

L'équipe de Suisse féminine connaîtra lundi les adversaires qu'elle affrontera lors de «son» Euro l'été prochain. Le tirage au sort de la phase de groupes a lieu lundi soir à Lausanne (18h).

En tant qu'hôte, la Suisse fait partie des têtes de série et est assurée de figurer dans le groupe A. Elle disputera évidemment le match d'ouverture le 2 juillet à Bâle, au Parc Saint-Jacques contre un adversaire qu'elle découvrira demain au SwissTech Convention Center de l'EPFL.

Ce ne sera en tout cas pas l'une des trois autres nations du pot 1: l'Espagne, l'Allemagne et la France. Le deuxième chapeau comprend l'Italie, l'Islande, le Danemark et les championnes d'Europe en titre anglaises. Les Pays-Bas, la Suède, la Norvège et la Belgique font partie du troisième pot. La Finlande, la Pologne, le Portugal et le Pays de Galles sont dans le pot 4.

Plusieurs stars attendues à Lausanne

Comme lors des éditions masculines pré-Euro 2016, les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale. La finale est prévue à Bâle le 27 juillet. Berne, Genève, Zurich, Saint-Gall, Lucerne, Sion et Thoune sont les autres villes-hôtes.

Outre les délégations des pays participants – pour la Suisse le président de l'ASF Dominique Blanc, la responsable du football féminin Marion Daube et la sélectionneuse Pia Sundhage seront notamment présents – de nombreuses personnalités sont attendues à Lausanne lundi, comme l'ex-attaquant d'Arsenal Ian Wright, qui coanimera l'évènement.

Xherdan Shaqiri, Lara Dickenmann, Leonardo Bonucci, Sami Khedira ou Raphaël Varane font partie des invités de marque. Outre le tirage au sort, la soirée devrait voir la mascotte Maddli faire une apparition. Le ballon officiel du tournoi sera également dévoilé.