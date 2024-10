Le match entre streamers et youtubeurs franco-espagnol a dérapé samedi soir à Madrid avec des insultes racistes qui ont conduit à l'arrêt momentané du match. Zack Nani, l'un des participants, a témoigné ce lundi. Et les faits sont graves.

Esclandre à Madrid!

Ce samedi soir, 30'000 personnes se sont réunies dans le stade de l'Atletico Madrid pour assister à un match de football entre «créateurs de contenu» espagnols et français. En clair, des stars virtuelles, actives sur Youtube et Twitch notamment, et qui drainent avec elles une énorme communauté de plusieurs millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. L'équipe française comptait en ses rangs des streamers stars comme AmineMaTue, Inoxtag ou Michou, pour ne citer qu'eux.

Des cris de singes descendus des tribunes madrilènes

Le match aller avait déjà été très chaud, en novembre 2022 à Paris, et la France s'était imposée 2-0. Les Espagnols voulaient leur revanche, et ils l'ont eue (victoire 2-0) mais ce match a été marqué par des incidents graves, puisque des cris de singe venus des tribunes ont pu être entendus. Brawks, joueur français, s'en est ému à juste titre et ces cris ont conduit ses coéquipiers et lui à rentrer momentanément au vestiaire en signe de protestation.

Le youtubeur Zack Nani, spécialisé dans la création de contenus sur le foot et qui a disputé cette rencotre, s'est exprimé ce lundi sur le site internet de SoFoot. A-t-il entendu les cris racistes? La réponse est oui.

«On leur faisait des coeurs»

«J’étais juste à côté. Nous, on voulait éviter d’avoir trop le public contre nous, donc éviter de trop s’énerver sur le terrain – ça a été un peu raté parce qu’il y a eu des moments de tension pour pas grand-chose, surtout pour un match de créateurs de contenu – et éviter de trop chauffer le public. C’est-à-dire que si on se faisait un peu insulter, on leur faisait des cœurs, des sourires, pour les relaxer un peu, quoi. Quand Brawks est remplacé, il sort de l’autre côté du terrain. Un gars lui fait des doigts d’honneur, Brawks lui fait un cœur, le gars lui répond 'singe '», détaille Zack Nani, qui comprend parfaitement la réaction de son coéquipier et juge son émotion compréhensible.

«Moi, ça fait dix ans que je le connais et c’est la première fois que je le voyais dans cet état. C’est légitime parce que ça n’a pas sa place sur un terrain de football, surtout pour un match de youtubeurs. Enfin, je ne dis pas que ça a plus sa place dans un match à enjeu, mais c’est ridicule que de tels évènements aient lieu dans ce contexte», a ajouté le youtubeur, qui a encore révélé que d'autres problèmes avaient eu lieu.

«C'est la première fois», assure Brawks

«C'est la première fois que je suis victime» de ce genre d'actes racistes, «ça n'a pas sa place dans le sport», a commenté Brawks au micro durant l'interruption, avant que le match reprenne.

«La question de la reprise ou non du match s’est posée, surtout qu’Amine a entre-temps appris que nos supporters avaient aussi subi des trucs: certains ont été traités de sales arabes, on leur a jeté des cacahuètes… il y a des vidéos qui sont sorties sur les réseaux. Donc on n’était pas loin de ne pas vouloir continuer. Les joueurs espagnols sont venus montrer un peu d’empathie, tout ça. À la fin, on a décidé de continuer. Donner un pouvoir de nuisance à une personne lors d’un truc aussi gros, c’est dommage», a expliqué Zack Nani.