Qui remportera le Ballon d'Or 2025?

Nos pensées
Petite pensée au CM du PSG qui doit tweeter en direct du Stade Vélodrome et du Théâtre du Châtelet. Courage !
Classement
Pedri est officiellement 11e de ce classement du Ballon d'or 2025. Et ça commence officiellement aussi à gueuler sur Twitter :
Devoir de mémoire
N'oublions jamais le vote en 2021 et surtout, la justification du journaliste ouzbek Grigoriy Rtveladze qui avait choisi de ne pas inclure Robert Lewandowski dans son top 5 du Ballon d'Or en se basant sur des statistiques issues du jeu vidéo FIFA 22. Cerise sur le gâteau ? Mason Mount en deuxième position de son classement. MASTERCLASS.
Humour
🤣🤣 :
Cérémonie
Avouez qu’en termes d’aura, on est quand même très, très loin de la Copa Sudamericana 2019 avec Los Palmeras, qui nous avaient offert le show du siècle. Allez, c’est cadeau, pour patienter avant le début de la cérémonie officielle :
Cérémonie
C'est parti à Paris, le tapis rouge est lancé, les stars vont arriver et @BlessDOficial chante en espagnol.
Favoris
Le grand favori de la soirée s’appelle Ousmane Dembélé. Le Parisien, auteur d’une saison XXL, aura pour principal concurrent Lamine Yamal, brillant cette année avec le Barça et l’Espagne. Alors, chez vous, on penche plutôt pour le Winchester FC ou le FC Hustle Hard 304 ?
Palmarès
Le football a changé, le Kyks a raison. Mais était-il meilleur avant ? Ou bien nous, trentenaires et plus, sommes-nous entrain de romantiser le passé ? Quand on confronte la liste des anciens Ballons d’Or aux qualités des deux favoris de ce soir, le débat mérite, à tout le moins, d’être posé.
Polémique
La cérémonie se déroulera sur fond de polémique, après le report du match OM-PSG en raison des intempéries qui touchent le sud de la France. Initialement prévue dimanche soir, la rencontre a été reprogrammée lundi à 20h, en même temps que la cérémonie, alors que plusieurs joueurs parisiens — dont le favori Ousmane Dembélé — figurent parmi les nommés.
Top 30
Le classement de ce Ballon d'or version 2025 commence gentiment à dévoiler ses contours. Erling Haaland, le géant norvégien est, par exemple, 26e malgré ses 3'000 buts marqués avec Manchester City et son équipe nationale.