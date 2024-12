Un premier club français se retire de la plateforme X

Les supporters du Red Star ne pourront plus s'informer sur leur club via la plateforme X. Photo: Iconsport

Le club français du Red Star, pensionnaire de Ligue 2, a annoncé son retrait de la plateforme X, anciennement connue sous le nom de Twitter. Selon le quotidien «L'Équipe», il justifie ce choix radical par la «dérégularisation totale de la plateforme, transformant X en un écosystème dédié à la prolifération de contenus toxiques.» Le Red Star est ainsi le premier club de l'Hexagone à se retirer de la plateforme.

Il dénonce notamment le changement du système de certification qui, selon lui, ne garantit plus la véracité des informations partagées. Le club va plus loin en accusant X d'être «désormais de plus en plus utilisé pour amplifier des discours haineux et polarisants, jouant ainsi un rôle clé dans la manipulation de l'opinion publique.» Cette décision intervient dans un contexte politique tendu aux États-Unis, marqué par la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle et le rachat controversé de Twitter par Elon Musk.

Le Red Star emboîte ainsi le pas à deux clubs allemands, Sankt Pauli et le Werder Brême, qui ont également quitté la plateforme. Pour maintenir le lien avec ses supporters, le club francilien les invite à s'abonner à sa newsletter. Il précise toutefois que le contenu publié sur son compte X au cours des 15 dernières années «restera en ligne à titre d'archives».