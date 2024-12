Gianni Infantino était à Paris samedi soir pour la réouverture officielle de Notre-Dame. Il y a notamment rencontré Emmanuel et Brigitte Macron. Photo: WireImage

La question amuse souvent, mais elle soulève une vraie question: quel poids occupe le président de la FIFA sur l'échiquier mondial? Autant qu'un chef d'état? Plus, peut-être? Le fait est que la FIFA est la plus grande organisation sportive du monde et que son représentant officiel dispose d'une influence considérable.

Gianni Infantino a encore une fois illustré cette affirmation en se déplaçant à Paris samedi soir afin d'y assister à l'inauguration de Notre-Dame. Si l'arrivée de Donald Trump a éclipsé tout le monde, les autres chefs d'état inclus, la présence du Haut-Valaisan a tout de même été remarquée.

«C’est fantastique de voir un monument aussi emblématique restauré dans sa gloire d’antan et un grand honneur d’être présent pour sa réouverture», a déclaré le président de la FIFA, qui n'a pas manqué l'occasion de poser avec le couple Macron, ni bien sûr de s'entretenir avec les leaders venus du monde entier, dont le futur président américain Donald Trump. Les deux hommes seront amenés à se revoir souvent d'ici à juin 2026, date du début de la Coupe du monde aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. A noter que Thomas Bach, président du CIO, était également présent à Paris pour cet événement qui a attiré l'attention du monde entier.